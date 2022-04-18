HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman'da korkunç kaza: Biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Batman'da korkunç kaza: Biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

18.04.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan midibüs, yol kenarındaki kayaya çarptı. Korkunç kazada 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Batman'da korkunç kaza: Biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, içinde yolcuların olduğu İbrahim Erkul yönetimindeki midibüs, Gercüş ilçesinden Midyat’a giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

AW598566_02

Takla atarak yol kenarına savrulan midibüsü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

AW598566_09

KAZA YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

AW598566_03

Kazada biri bebek 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

AW598566_04

Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (AA-İHA)

AW598566_07

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstinat duvarı çöktü! 5 katlı bina tahliye ediliyorİstinat duvarı çöktü! 5 katlı bina tahliye ediliyor
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Tereyağı diye sattığı ürün bakın ne çıktıSosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Tereyağı diye sattığı ürün bakın ne çıktı
Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi!Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

4 ayda 3'üncü zam! YHT ücretlerine yüzde 15 zam geldi

4 ayda 3'üncü zam! YHT ücretlerine yüzde 15 zam geldi

Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde!

Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde!

PKK'nın inine girildi! Hedefte bu 8 terörist var...

PKK'nın inine girildi! Hedefte bu 8 terörist var...

Üçüncü ittifak için dikkat çeken hamle! Yeni isimle geliyor 4+2, 3+3...

Üçüncü ittifak için dikkat çeken hamle! Yeni isimle geliyor 4+2, 3+3...

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Esir düşen İngiliz askeri Rus televizyonuna çıktı

Esir düşen İngiliz askeri Rus televizyonuna çıktı

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.