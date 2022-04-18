Batman'da korkunç kaza: Biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, içinde yolcuların olduğu İbrahim Erkul yönetimindeki midibüs, Gercüş ilçesinden Midyat’a giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Takla atarak yol kenarına savrulan midibüsü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

KAZA YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada biri bebek 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (AA-İHA)



