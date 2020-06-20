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Bay Yanlış dizisinin afişi yayınlandı! Can Yaman ve Özge Gürel'in dizisi Bay Yanlış ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 20.06.2020 00:01 | Son Güncelleme

Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ile Banu Zengin’in üstlendiği Bay Yanlış'ın başrol oyuncuları Can Yaman ve Özge Gürel dizinin afişi için kameralar karşısına geçti. Bay Yanlış 1. bölümden de yeni fragman yayınlandı. Peki Bay Yanlış dizisi ne zaman başlıyor? İşte ekranların yeni romantik komedisi Bay Yanlış'ın yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu.

Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği yaz dizisi Bay Yanlış'ın afişi görücüye çıktı. Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı Bay Yanlış 26 Haziran Cuma akşamı 20.00'de Fox TV'de ekran yolculuğuna başlayacak.

Bay Yanlış

Bay Yanlış' dizisinde Can Yaman Özgür zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran- bar sahibi Özgür'ü canlandıracak.

Özge Gürel ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlı Ezgi karakterine hayat verecek.
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BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİMLER?

Romantik komedi türündeki dizide Can Yaman ve Özge Gürel ile birlikte Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi oyuncular da rol alıyor.

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BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?

Bay Yanlış dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir.

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Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır.

bay yanlış 2

Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

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