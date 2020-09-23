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Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 20:07 | Son Güncelleme

Ekranların sevilen dizisi Bay Yanlış'ın setinde koronavirüs paniği yaşandı. Dizinin yapım şirketinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği!

'Bay Yanlış' setinde korona temaslı set çalışanı panik yarattı. Tüm ekibe test yapıldı.

Bay Yanlış dizi setinde çalışan bir kişinin ağabeyinin Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası set çalışanının karantinaya alındığı açıklandı. Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bay Yanlış setinde kostüm asistanı olarak görev yapmakta olan çalışma arkadaşımızın ağabeyinin Kovid-19 testi pozitif çıkması dolayısıyla kendisi karantinaya alınmıştır. Bu dönemde setimizde alınan tüm önlemlere titizlikle devam edilmiş ve tüm oyuncularımızın, set ekibimizin Kovid-19 testleri yenilenmiştir. Karantinada olan arkadaşımızın testinin de negatif olarak sonuçlandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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