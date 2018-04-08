'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın 'Bayan popo' lakaplı oyuncusuydu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Sevtap Parman'ın Posta'ya verdiği röportajda bakın neler anlattı neler!

İşte satır başları:

Nerelerdesiniz, kendinizi unutturmak mı istediniz?

Babamı kaybettikten sonra aklımı annemle bozdum. Her şeyiyle bizzat ilgileniyorum. Ayrıca gelen projeler benim kalibremde değildi.

Herkes sizi ‘Bayan Popo’ olarak biliyor. Kim taktı bu lakabı?

Hanımlar... Mankenlik yaptığım dönemde beni izlemeye gelen hanımlar, “Ay ne güzel poponuz var” deyip çimdik atmak isterdi. Gazeteciler de bunu dillerine doladılar, adım öyle kaldı. Hakikaten o kadar çıkık ve güzeldi ki popom. Anlatamam... Çerkezim ben. İnce bel, uzun bacak, güzel popo bizde genetiktir.

Şimdilerde Kim Kardashian’ın poposu onun kartviziti gibi...

Valla hiç beğenmiyorum. Bence anormal. Doğal olduğunu sanmıyorum. Ajda Pekkan gibi... Onun poposu dümdüzdür malumunuz. Koymuş bazı destekler, öyle poz vermişti. İnsanlar şimdi güzel popoyu büyük popoyla eş tutuyor. Ama benimki küçük yuvarlak bir top gibi. En güzel popo hâlâ benimki.