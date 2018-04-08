'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın 'Bayan popo' lakaplı oyuncusuydu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi.
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Sevtap Parman'ın Posta'ya verdiği röportajda bakın neler anlattı neler!
İşte satır başları:
Nerelerdesiniz, kendinizi unutturmak mı istediniz?
Babamı kaybettikten sonra aklımı annemle bozdum. Her şeyiyle bizzat ilgileniyorum. Ayrıca gelen projeler benim kalibremde değildi.
Herkes sizi ‘Bayan Popo’ olarak biliyor. Kim taktı bu lakabı?
Hanımlar... Mankenlik yaptığım dönemde beni izlemeye gelen hanımlar, “Ay ne güzel poponuz var” deyip çimdik atmak isterdi. Gazeteciler de bunu dillerine doladılar, adım öyle kaldı. Hakikaten o kadar çıkık ve güzeldi ki popom. Anlatamam... Çerkezim ben. İnce bel, uzun bacak, güzel popo bizde genetiktir.
Şimdilerde Kim Kardashian’ın poposu onun kartviziti gibi...
Valla hiç beğenmiyorum. Bence anormal. Doğal olduğunu sanmıyorum. Ajda Pekkan gibi... Onun poposu dümdüzdür malumunuz. Koymuş bazı destekler, öyle poz vermişti. İnsanlar şimdi güzel popoyu büyük popoyla eş tutuyor. Ama benimki küçük yuvarlak bir top gibi. En güzel popo hâlâ benimki.
GENÇ OLSAM İBRAHİM ÇELİKKOL İLE...
Genç oyunculardan kimleri beğeniyorsunuz?
Yaşıtı olsam ve bekar olsa İbrahim Çelikkol ile evlenirdim. Hiç kurtuluşu olamazdı elimden.
Sinemada hep cesur rollerde izledik sizi. Kırmızı çizginiz var mıydı?
Meslekte hiçbir tabum olmaz. Allahın bana verdiği bu güzelliği kuldan saklamam. Tesettürlü kadını da oynarım, soyunurum da, sevişirim de. Zaten yaptım, yine yaparım. Bir travestiyi de oynamayı isterdim. Keşke öyle bir rol gelse. Bayıla bayıla oynarım. Kendime kızdığım tek nokta şu: Dünya güzeli kadınsın. Basın kapında yatıyor o dönemde... Nasıl paraya çevirmezsin bunu! Şimdiki aklım olsa büyük paralar kazanırdım.
CUMHURBAŞKANLIĞI PROTOKOLLERİNDE BEN NEDEN YOKUM
Gündemle ilgileniyor musunuz?
Bunu sorduğun iyi oldu. Şimdi görüyorum. Cumhurbaşkanımız protokoller yapıyor. Ama Sevtap Parman yok aralarında. Neden? Belki Cumhurbaşkanımızın haberi bile yok. Basın danışmanları düzenliyor olayı muhakkak. Ama ben de yer almak istiyorum. Niye yokum acaba?
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