MAGAZİN

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 10:51 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın 'Bayan popo'su Sevtap Parman iddialı açıklamalar yaptı. Bayan Popo, Kim Kardashian'ın kalçalarını beğenmediğini söyleyip ekliyor: En güzel popo hâlâ benimki.

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın 'Bayan popo' lakaplı oyuncusuydu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Sevtap Parman'ın Posta'ya verdiği röportajda bakın neler anlattı neler!

İşte satır başları:

Nerelerdesiniz, kendinizi unutturmak mı istediniz?

Babamı kaybettikten sonra aklımı annemle bozdum. Her şeyiyle bizzat ilgileniyorum. Ayrıca gelen projeler benim kalibremde değildi.

8658943

Herkes sizi ‘Bayan Popo’ olarak biliyor. Kim taktı bu lakabı?

Hanımlar... Mankenlik yaptığım dönemde beni izlemeye gelen hanımlar, “Ay ne güzel poponuz var” deyip çimdik atmak isterdi. Gazeteciler de bunu dillerine doladılar, adım öyle kaldı. Hakikaten o kadar çıkık ve güzeldi ki popom. Anlatamam... Çerkezim ben. İnce bel, uzun bacak, güzel popo bizde genetiktir.

1

Şimdilerde Kim Kardashian’ın poposu onun kartviziti gibi...

Valla hiç beğenmiyorum. Bence anormal. Doğal olduğunu sanmıyorum. Ajda Pekkan gibi... Onun poposu dümdüzdür malumunuz. Koymuş bazı destekler, öyle poz vermişti. İnsanlar şimdi güzel popoyu büyük popoyla eş tutuyor. Ama benimki küçük yuvarlak bir top gibi. En güzel popo hâlâ benimki.

3768AF7600000578-3749639-White_hot_Kim_Kardashian_showcased_her_latest_beach_look_in_Mexi-m-143_1471643533870

GENÇ OLSAM İBRAHİM ÇELİKKOL İLE...

Genç oyunculardan kimleri beğeniyorsunuz?

Yaşıtı olsam ve bekar olsa İbrahim Çelikkol ile evlenirdim. Hiç kurtuluşu olamazdı elimden.

Sinemada hep cesur rollerde izledik sizi. Kırmızı çizginiz var mıydı?

Meslekte hiçbir tabum olmaz. Allahın bana verdiği bu güzelliği kuldan saklamam. Tesettürlü kadını da oynarım, soyunurum da, sevişirim de. Zaten yaptım, yine yaparım. Bir travestiyi de oynamayı isterdim. Keşke öyle bir rol gelse. Bayıla bayıla oynarım. Kendime kızdığım tek nokta şu: Dünya güzeli kadınsın. Basın kapında yatıyor o dönemde... Nasıl paraya çevirmezsin bunu! Şimdiki aklım olsa büyük paralar kazanırdım.

8658940

CUMHURBAŞKANLIĞI PROTOKOLLERİNDE BEN NEDEN YOKUM

Gündemle ilgileniyor musunuz?

Bunu sorduğun iyi oldu. Şimdi görüyorum. Cumhurbaşkanımız protokoller yapıyor. Ama Sevtap Parman yok aralarında. Neden? Belki Cumhurbaşkanımızın haberi bile yok. Basın danışmanları düzenliyor olayı muhakkak. Ama ben de yer almak istiyorum. Niye yokum acaba?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayan popo sevtap parman kim kardasihian

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Sürücü kursunda dehşet!

Sürücü kursunda dehşet!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

İlginizi Çekebilir

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'na teklif yağıyor

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'na teklif yağıyor

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli kararını verdi

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli kararını verdi

Victoria’s Secret'tan olay teklif!

Victoria’s Secret'tan olay teklif!

Demet Akalın'dan şaşırtan Seren Serengil paylaşımı

Demet Akalın'dan şaşırtan Seren Serengil paylaşımı

Emine Ün'un kuralları: Sevişme sahnesinde yer almam

Emine Ün'un kuralları: Sevişme sahnesinde yer almam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.