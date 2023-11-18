'Baydamar' Ersin Koçbuğ İstanbul'da dehşet saçtı! Kurşun yağmuruna tuttu, cezaevine gönderildi: 2 yıl önce de...

Olay, önceki gün akşam 22.30 sıralarında Bakırköy'e bağlı Yeşilköy sahilde meydana geldi. 'Baydamar' lakaplı Radyocu Ersin Koçbuğ, Mithat Şahin ile bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile silahını çıkaran Koçbuğ, Şahin'e ateş etti.

BACAĞINDAN VE KARIN BOŞLUĞUNDAN VURDU

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından ve karın boşluğundan vurulduğu tespit edilen Şahin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Koçbuğ ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YOĞUM BAKIMA KALDIRILDI

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre ağır yaralanan Şahin'in ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SABIKALI ÇIKTI

Öte yandan radyocu Ersin Koçbuğ'un 2020 yılında Bakırköy Adliyesi'nde beraberindeki üç sanık ile birlikte silahla tehdit suçundan yargılandığı ve 2 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.





