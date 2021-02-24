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Bayi Toplantısı film konusu nedir? Bayi Toplantısı filmi kaç yılında ve nerede çekildi? İşte Bayi Toplantısı oyuncu kadrosu!

Seray Üstün Seray Üstün 24.02.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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Bayi Toplantısı film konusu nedir? Bayi Toplantısı filmi kaç yılında ve nerede çekildi? İşte Bayi Toplantısı oyuncu kadrosu!

Türk komedi türünde izleyici karşısına çıkacak olan Bayi Toplantısı filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 21 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren filmde Namık, Adem ve Sadık’ın komik maceraları konu alan yapım seyircisine keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol ve Büşra Pekin gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapım ailecek eğlenceli zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Komedi türünde izleyicisinin merakını kamçılayan yapım yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Peki Bayi Toplantısı filminin konusu nedir? Bayi Toplantısı filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detayları...

BAYİ TOPLANTISI KONUSU

bayi toplantısı

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı ve yönemen koltuğunda Bedran Güzel’in oturduğu Bayi Toplantısı, Anadolu’dan İstanbul’a gelen Namık, Adem ve Sadık’ın sıkıntılı dönemlerini anlatıyor. Bayi Toplantısı için Anadolu’dan İstanbul‘a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI KİMLER?

  • İbrahim Büyükak (Namık)
  • Onur Buldu (Sadık)
  • Doğu Demirkol (Adem)
  • Büşra Pekin (Övgü)
  • Safa Sarı (Demircan)
  • Deniz Hamzaoğlu
  • Çağla Demir
  • Rıza Akın
  • Hakan Salınmış
  • Sacide Taşaner
  • Zeyno Eracar
  • Müfit Kayacan
  • Tuğçe Karabayır
  • Gamze Karaduman

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

bayi toplantısı kapak

Bayi Toplantısı filminin Anadolu’da geçen sahneleri Konya’da çekildi. Filmin kalanı için ise İstanbul’un çeşitli semtlerine platolar kuruldu.

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