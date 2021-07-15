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Bayraktar AKINCI, "15 Temmuz Saygı Uçuşu"nu tamamladı

15.07.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayraktar AKINCI, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına yaptığı "Saygı Uçuşu"nu tamamladı.

Bayraktar AKINCI, "15 Temmuz Saygı Uçuşu"nu tamamladı

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar AKINCI S-1 15 Temmuz Saygı Uçuşu'nu tamamladı! #TürkiyeGeçilmez" ifadelerine yer verildi.

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GÖKYÜZÜNE "15" YAZDI

Bayraktar AKINCI S-1, Çanakkale Saros Körfezi'nde yaptığı uçuşta 15 Temmuz anısına gökyüzüne "15" yazdı ve hilal çizdi.

REKOR KIRMIŞTI

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), geçen hafta gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı. (AA)

Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdıBayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı


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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
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