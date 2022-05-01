Bayram namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2022 bayram namazı saatleri

Bayram namazı saatleri, farklı kentlerde oturan birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında belli oldu. İstanbul'da bayram namazı saat 06:34, Ankara bayram namazı saat 06:20, İzmir bayram namazı saat 06:45'te kılınacak. Peki diğer illerin bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri.

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da bayram namazı saat 06:34'de kılınacak

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara bayram namazı saat 06:20'de kılınacak

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir bayram namazı saat 06:45'te kılınacak

TÜM İLLERİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adıyaman: 06.02

Afyonkarahisar: 06.31

Ağrı: 05.40

Aksaray: 06.18

Amasya: 06.07

Ankara: 06.20

Antalya: 06.33

Ardahan: 05.39

Artvin: 05.42

Aydın: 06.43

Balıkesir: 06.40

Bartın: 06.20

Batman: 05.50

Bayburt: 05.50

Bilecik: 06.31

Bingöl: 05.51

Bitlis: 05.45

Bolu: 06.24

Burdur: 06.34

Bursa: 06.35

Çanakkale: 06.46

Çankırı: 06.16

Çorum: 06.11

Denizli: 06.38

Diyarbakır: 05.54

Düzce: 06.26

Edirne: 06.43

Elazığ: 05.57

Erzincan: 05.54

Erzurum: 05.46

Eskişehir: 06.30

Gaziantep: 06.06

Giresun: 05.56

Gümüşhane: 05.53

Hakkari: 05.40

Hatay: 06.12

Iğdır: 05.35

Isparta: 06.32

İstanbul: 06.34

İzmir: 06.45

Kahramanmaraş: 06.07

Karabük: 06.19

Karaman: 06.23

Kars: 05.38

Kastamonu: 06.14

Kayseri: 06.11

Kilis: 06.08

Kırıkkale: 06.18

Kırklareli: 06.40

Kırşehir: 06.16

Kocaeli: 06.31

Konya: 06.25

Kütahya: 06.32

Malatya: 06.01

Manisa: 06.44

Mardin: 05.52

Mersin: 06.17

Muğla: 06.42

Muş: 05.47

Nevşehir: 06.15

Niğde: 06.16

Ordu: 05.58

Osmaniye: 06.11

Rize: 05.48

Sakarya: 06.29

Samsun: 06.04

Siirt: 05.47

Sinop: 06.08

Sivas: 06.04

Şanlıurfa: 06.00

Şırnak: 05.45

Tekirdağ: 06.40

Tokat: 06.05

Trabzon: 05.51

Tunceli: 05.55

Uşak: 06.36

Van: 05.40

Yalova: 06.33

Yozgat: 06.12

Zonguldak: 06.22

