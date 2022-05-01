Bayram namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2022 bayram namazı saatleri

Bayram namazı saatleri, farklı kentlerde oturan birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında belli oldu. İstanbul'da bayram namazı saat 06:34, Ankara bayram namazı saat 06:20, İzmir bayram namazı saat 06:45'te kılınacak. Peki diğer illerin bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri.
İstanbul'da bayram namazı saat 06:34'de kılınacak
Ankara bayram namazı saat 06:20'de kılınacak
İzmir bayram namazı saat 06:45'te kılınacak
Adıyaman: 06.02
Afyonkarahisar: 06.31
Ağrı: 05.40
Aksaray: 06.18
Amasya: 06.07
Ankara: 06.20
Antalya: 06.33
Ardahan: 05.39
Artvin: 05.42
Aydın: 06.43
Balıkesir: 06.40
Bartın: 06.20
Batman: 05.50
Bayburt: 05.50
Bilecik: 06.31
Bingöl: 05.51
Bitlis: 05.45
Bolu: 06.24
Burdur: 06.34
Bursa: 06.35
Çanakkale: 06.46
Çankırı: 06.16
Çorum: 06.11
Denizli: 06.38
Diyarbakır: 05.54
Düzce: 06.26
Edirne: 06.43
Elazığ: 05.57
Erzincan: 05.54
Erzurum: 05.46
Eskişehir: 06.30
Gaziantep: 06.06
Giresun: 05.56
Gümüşhane: 05.53
Hakkari: 05.40
Hatay: 06.12
Iğdır: 05.35
Isparta: 06.32
İstanbul: 06.34
İzmir: 06.45
Kahramanmaraş: 06.07
Karabük: 06.19
Karaman: 06.23
Kars: 05.38
Kastamonu: 06.14
Kayseri: 06.11
Kilis: 06.08
Kırıkkale: 06.18
Kırklareli: 06.40
Kırşehir: 06.16
Kocaeli: 06.31
Konya: 06.25
Kütahya: 06.32
Malatya: 06.01
Manisa: 06.44
Mardin: 05.52
Mersin: 06.17
Muğla: 06.42
Muş: 05.47
Nevşehir: 06.15
Niğde: 06.16
Ordu: 05.58
Osmaniye: 06.11
Rize: 05.48
Sakarya: 06.29
Samsun: 06.04
Siirt: 05.47
Sinop: 06.08
Sivas: 06.04
Şanlıurfa: 06.00
Şırnak: 05.45
Tekirdağ: 06.40
Tokat: 06.05
Trabzon: 05.51
Tunceli: 05.55
Uşak: 06.36
Van: 05.40
Yalova: 06.33
Yozgat: 06.12
Zonguldak: 06.22
Okuyucu Yorumları 0 yorum