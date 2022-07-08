Bayram öncesi korkunç kaza! Yol savaş alanına döndü: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Feci kaza, Afyonkarahisar Çay-Dinar yolu Devederesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.T.’nin kullandığı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden B.C., yönetimindeki traktör taşıyan kamyonetle çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobil sürücüsü R.T., ile yanında bulunan C.T., olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü B.C., ise ağır yaralandı. Yaralı sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Öte yandan, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen Rusya plakalı aracın sürücüsü ise araçlara çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki şarampole girdi. (İHA)



