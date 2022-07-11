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Bayramda katliam gibi kaza! Bir aile kâbusu yaşadı: Baba ve ikizleri yaşamını yitirdi

11.07.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir aile Kurban Bayramı'nda kâbusu yaşadı. TEM Otoyolu'nda bir kamyon hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araçta bulunan sürücü Ercan Çiçek (43) ile 8 yaşlarındaki ikiz çocukları Merve ve Mustafa hayata veda etti. Çok sayıda kişinin ise yaralandığı kazada kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Çiçek ailesinin bulunduğu hafif ticari araca kamyonun çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Baba ve ikizlerinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından savcı ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk de olay yerine geldi. Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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300 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza, TEM otoyolunun Çerkezköy gişeler yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Edirne'ye giden Ercan Çiçek yönetimindeki 34 AN 1564 plakalı hafif ticari araca, iddiaya göre durduğu sırada Mücahid Y., idaresindeki 34 LRU 73 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın şiddeti ile 300 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı.

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KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası sağlık ekipleri, yaralıları Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırdı. Sürücü Ercan Çiçek ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek, hastanede hayatını kaybetti.

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Yaralılar Yasemin Öztürk, Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk, Gülbeyaz Özel'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada savcı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk, olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

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Kamyon şoförü Mücahid Y.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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trafik kazası
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