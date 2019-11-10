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Bayramiç'te 10 Kasım töreninde 'siren' krizi! Kaymakamlıktan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 15:24 | Son Güncelleme

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yapılan anma töreninde sirenler 6 dakika erken çaldı. Törenin sona ermesinin ardından vatandaşlar, yaşanan olaya tepki gösterdi. Bayramiç Kaymakamlığı, 09.05'te başlatılması gereken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın zamanından önce başlatılması ve yaşanan olumsuzluklarla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bayramiç'te 10 Kasım töreninde 'siren' krizi! Kaymakamlıktan açıklama

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yıldırım Akbulut Meydanı'ndaki tören çelenk sunumuyla başladı. Kaymakam Sercan Gökdemir, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Garnizon Komutanı Jandarma Başçavuş Salih Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Ardından saatler henüz 08.59'u gösterirken sirenler çalmaya başladı. Sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Alanda bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, saygı duruşunun vaktinden önce yapıldığını anlayınca şaşkınlık yaşadı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Ardından Kaymakam Gökdemir'in talimatı üzerine saat 09.05'te tekrar sirenler çalındı, yeniden saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin sona ermesinin ardından vatandaşlar, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar, sorumluların görevden alınmasını istedi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Bayramiç Kaymakamlığının sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılını anmak üzere ilçemizde tertip edilen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programında 09.05'te başlatılması gereken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın zamanından önce başlatılması ve yaşanan olumsuzluklarla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: AA

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Bayramiç 10 Kasım

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