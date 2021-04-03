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  4. Bayrampaşa'da 4 milyon sahte dolar ele geçirildi

Bayrampaşa'da 4 milyon sahte dolar ele geçirildi

03.04.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da Suriyeli iki kişi piyasaya 3 milyon 950 bin sahte Amerikan doları sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Polis ekiplerince şüphelilerin adresine yapılan baskında valizler içerisinde saklanmış sahte Amerikan doları ele geçirilirken, baskın anı kameralarca görüntülendi.

Bayrampaşa'da 4 milyon sahte dolar ele geçirildi

Bayrampaşa'da bulunan adreste piyasa değeri 31 milyon lira olan, yaklaşık 3 milyon 950 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Polis Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde bulunan bir adreste Suriye uyruklu M.Ş., ve M.Q., isimli iki kişinin piyasaya yüklü miktarda sahte Amerikan doları sürdüğü bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler, dün saat 19.15'te şüphelilerin bulunduğu adrese baskın düzenledi.

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Ekiplerce adreste yapılan aramalarda valizlere saklanmış şekilde, 2 adet para sayma makinası, 168 deste içerisinde 100'er adet 100 dolarlık 16 bin 800 adet banknot, 150 deste içerisinde 100'er adet 100 dolarlık 15 bin adet banknot, 66 deste içerisinde 100'er adet 100 dolarlık 6 bin 699 adet banknot,5 deste içerisinde 100'er adet 100 dolarlık 500 adet banknot, 6 deste halinde içerisinde 100'er adet 100 dolarlık 600 adet banknot olmak üzere toplamda; 3 milyon 950 bin Amerikan doları ve 2 milyon 620 bin basıma hazır beyaz banknot ele geçirildi.

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Adreste bulunan M.Ş., ve M.Q., isimli iki Suriyeli gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

DHA

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