ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, California eyaletinde meydana gelen depremin merkez üssünün Manhattan Beach bölgesinin 6 kilometre batı açıkları olduğu belirtildi.

ABD'DE DEPREM PANİĞİ: LOS ANGELES 5 ŞİDDETİNDE SALLANDI

Açıklamada, depremin 5 büyüklüğünde olduğu ve 12,2 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.

SARSINTI SEBEBİYLE YOLCU UÇAĞI PİSTİ PAS GEÇTİ

Los Angeles kentinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde havalimanına iniş yapmak üzere olan yolcu uçağı sarsıntı nedeniyle pisti pas geçti.

Korku dolu o anlar kameraya an be an yansıdı.

ABD'nin California eyaleti açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Los Angeles kentinde havalimanına iniş yapmak üzere olan uçak deprem nedeniyle pisti pas geçti https://t.co/0qoU2az6QI — Mynet (@mynet) November 28, 2026

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır