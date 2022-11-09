Bazı ülkelerin akıllı telefon kullanıcı sayıları belli oldu! Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcı sayısı...

Akıllı telefonlar ellerimizden düşmüyor. Artık her yere onlarla gidiyor, her yerde onları kullanıyoruz. Bu sadece ülkemizde geçerli bir durum da değil. Dünya çapında akıllı telefonlar artık en popüler akıllı cihazlardan biri. Dünyanın belirli ülkelerindeki akıllı telefon kullanıcı sayıları da bunu doğrular nitelikte. En çok dikkat çeken konu ise Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcı sayısı...

DÜNYANIN BELİRLİ ÜLKELERİNDEKİ AKILLI TELEFON KULLANICI SAYILARI BELLİ OLDU

Bir medya takip kurumunun Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre dünyanın belirli ülkelerindeki akıllı telefon kullanıcı sayıları belli oldu. İlk sıraya 953 milyon kullanıcı ile Çin yerleşirken, 492 milyon kullanıcı ile Hindistan ikinci, 273 milyon kullanıcı ile de ABD üçüncü sırada yer buldu.

Araştırma kapsamına girerek listede yer alan diğer ülkeler ise; Endonezya (170 milyon), Brezilya (118 milyon), Rusya (102 milyon), Japonya (83 milyon), Meksika (74 milyon), Vietnam (66 milyon), Almanya (66 milyon), Bangladeş (61 milyon), İran (57 milyon), Türkiye (55 milyon), Birleşik Krallık (54 milyon) olarak kayıtlara geçti.

Akıllı telefon satışları 2021 yılında, 1 milyar 433 milyon seviyesinde yer alırken satışlarda 2009’dan 2015’e kadar üç katından fazla artış yaşandı. Rekor satışın yaşandığı yıl ise 1 milyar 556 milyon ile 2018 yılında yaşandı.

95 BİN 605 HABER

Akıllı telefonların medya karnesi de incelendi. 15 bini aşkın yazılı basın, TV kanalları ve internet haber sitelerinin incelendiği medya araştırmasında, akıllı telefonlarla ilgili 95 bin 605 haber yansıması tespit edildi. Haber yansımalarının yüzde 89’luk kısmı internet sitelerinde yer alırken, yüzde 8’i TV kanallarında yüzde 3’ü ise yazılı basında yer buldu. (İHA)

