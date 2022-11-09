iOS 16.2'de iPhone'un yeni özelliği ortaya çıktı! Kullanıcı dostu olacak, özellikle büyüklere ilaç gibi gelecek

Apple, iOS güncellemelerini durdurmuyor. Her büyük iOS güncellemesi sonrası irili ufaklı birçok güncellemeyle iPhone'ları güncel tutmaya ve onlara yeni özellikler kazandırıyor. iOS 16.2 güncellemesinin de böyle bir güncelleme olması bekleniyor. Apple'ın bu güncelleme ile kullanıcılarına birçok yeni özellik sunacağı düşünülüyor. iOS 16.2'den önce birtakım sorunları çözecek iOS 16.1.1 güncellemesinin çıkacağı öne sürülürken, yayınlanan iOS 16.2 beta 2 güncellemesiyle ilginç bir keşif yapıldı. Bu keşifle iPhone'lara gelecek yeni özellik ortaya çıkartıldı!

iOS 16.2'DE "ÖZEL ERİŞİLEBİLİRLİK MODU" KEŞFEDİLDİ

9to5mac'in haberine göre, Apple, salı günü iOS 16.2 beta 2'yi geliştiriciler için yayınladı. iOS 16.2 beta 2 güncellemesinde Apple'ın WWDC'de tanıtılan Freeform uygulamasını eklediği ve Ev uygulamasında iyileştirmeler yaptığı görüldü. Ancak iOS 16.2 beta 2'nin en çok dikkat çeken keşfi, iPhone ve iPad için farklı bir deneyim sağlayacak yeni bir "Özel Erişilebilirlik Modu" oldu.

KULLANICI DOSTU OLACAK, BÜYÜKLERE İLAÇ GİBİ GELECEK

Buna göre, Apple eğer bir değişiklik yapmazsa iOS 16.2 ile birlikte iPhone ve iPad'lere "Özel Erişilebilirlik Modu" adında bir mod ekleyecek. Kod adı "Clarity" olan bu yeni mod, özelliklere iPhone kullanmakta zorlanan büyüklere ilaç gibi gelecek. Bu modda iOS'un arabirimi daha büyük ikonlara sahip bir modla değiştirilecek. Böylece iOS'u karmaşık bulan kullanıcılar için arayüz daha kullanıcı dostu hale getirilecek. Özel Erişilebilirlik Modu, kullanıcılara çeşitli özelleştirme seçenekleri de (arayüzün nasıl görüneceğini ve hangi işlevselliklere sahip olacağını seçebilmek gibi) sunacak. Yan düğmeye (veya Ana Sayfa düğmesine) üç kez tıklayınca Özel Erişilebilirlik Modu etkinleştirilebilecek ve devre dışı bırakılabilecek.

iOS 16.2 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Apple, iOS 16.2 ile Özel Erişilebilirlik Modu üzerinde çalışıyor ancak iOS 16.2 resmi olarak yayınlandığında bu özelliğin olup olmayacağı veya iOS'un gelecekteki bir sürümüyle kullanıcılara sunulup sunulmayacağı henüz kesin olarak bilinmiyor. iOS 16.2'nin ise aralık ayının ortalarında yayınlanması bekleniyor.

iOS 16.2'Yİ ALMASI BEKLENEN CİHAZLAR