Bebeğini teknesinden kapan timsahla güreşti! Yine de başarılı olamadı

Moherat ve oğlu henüz tekneden inmemişken, timsahın sudan fırlayıp bebeği kapması üzerine dehşet anları başladı. Çocuğunu kurtarmak için atılan baba onun timsahın ağzından kurtarmak için yoğun çaba gösterdiyse de başarılı olamadı. Olay anında birçok yara alan baba Moherat çaresizce bebeğinin gidişini izlemek zorunda kaldı.

BÖLGE HALKI KURTARDI

1 Aralık Perşembe sabahı 10.30 civarında yaşanan olay, timsahın baba ve oğula saldırmasına şahit olup travma geçiren tanıkların olayı bildirmesi üzerine acil servis konuma ulaştı. İtfaiye ve kurtarma şefi Sumosoa Rashid, Lahad Datu Hastanesinde tedavi gören Moherat'ın başından ve vücudundan ağır yaralar aldıktan sonra halk tarafından nasıl kurtarıldığını anlattı. Rashid "Tüm çabalarına rağmen, oğlunun su altında sürüklenmesini engelleyemedi ve çok sayıda ısırık yarası aldı.'' diye konuştu.

HALA BULUNAMADI

Bebeğin timsah tarafından nasıl saldırıya uğradığını ve ardından yakındaki bir nehre sürüklenmeden önce nasıl yakalandığını gösteren birkaç videonun sosyal medyada viral olduğunu ve izleyenleri dehşete düşürdüğü aktarılırken, yürümeye yeni başlayan çocuğun, arama kurtarma çalışmalarının ardından henüz bulunamadığı ancak öldüğünün tahmin edildiği bildirildi.