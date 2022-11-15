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  4. Evindeki kanepenin altında timsah buldu! Ne yapacağını şaşırınca hayvanı süpürmeye çalıştı

Evindeki kanepenin altında timsah buldu! Ne yapacağını şaşırınca hayvanı süpürmeye çalıştı

15.11.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da yaşanan dehşet verici bir olay herkesi şaşkına çevirdi. Bir kadının evine giren ve kanepenin altına saklanan timsahtan kurtulmaya çalıştığı o anların görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Görüntülerde kadının timsahı süpürgeyle kovaladığı görülüyordu.

Facebook'ta yayınlanan bir videoda görüldüğü gibi, evine giren timsahı fark eden ismi açıklanmayan kadının küçük köpeğini yanında tutarken, bir süpürgeyle kanepenin altını dürtüp timsahı dışarı çıkarmaya çalıştığı görülüyordu.

''HADİ BEBEĞİM''

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Birkaç denemeden sonra, nihayet kanepenin altından oturma odasına çıkan timsahın, cesur kadının süpürgeyle onu dürtmeye devam etmesiyle kapı aralığına doğru ilerlediği anlarda "Hadi timsah, hadi. Şimdi göletinize geri dön bakalım. Hadi aşkım. Hadi güzel oğlum. Hadi güzel bebeğim” dediği duyuluyordu.

KUYRUĞUNU OKŞADI

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Timsah evinden çıkarken ise, kadının eğilip kuyruğunu okşadığı görüldü. Video, 5 Kasım 2022'de Rocko Rockz tarafından Facebook'ta yeniden yayınlandı ve yaklaşık 4 milyon görüntülendi.

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Birçok kullanıcı kadının cesaretini takdir ederken, kimileri de durumun goygoyunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika timsah

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