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Bebek'te kanlı gece! 6 kişi birden saldırdılar, 2 arkadaşı katlettiler

24.09.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta tekne çalışanı Engin Göregen ve Mazlum Doğan ile bir taksi şoförü arasında, kendilerini taksiye almadığı için tartışma çıktı. Olay esnasında orada bulunan ve tartışmaya sonradan dahil olan 6 kişi, Göregen ve Doğan'a bıçakla saldırdı. Bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan 2 arkadaş, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganları yakalayarak gözaltına aldı. İşte detaylar...

Bebek'te kanlı gece! 6 kişi birden saldırdılar, 2 arkadaşı katlettiler

Dehşete düşüren olay, Bebek Cevdetpaşa Caddesi’nde dün saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bebek Sahili’nde bir teknede çalışan Engin Göregen ile Mazlum Doğan, mesai sonrası eve gitmek için taksi durdurdu. İddiaya göre, gidilecek mesafe yüzünden yolcuları taksiye almak istemeyen şoför ile 2 arkadaş arasında tartışma çıktı.

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Bu sırada, yakınlardaki bir iş yeri önünde beklerken konuşmalara kulak misafiri olan 6 kişi tartışmaya katıldı. Tekne çalışanı arkadaşlar taksiciyle olan tartışmalarını sona erdirip bu kez 6 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında alkollü olduğu öne sürülen 6 kişilik grup, Engin Göregen ile Mazlum Doğan’ı bıçakla saldırdı.

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Vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralanan iki arkadaş yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

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Saldırının ardından kaçan şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

DHA

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