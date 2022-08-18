Beden pozitifliği savunucusu Clara Dao, göğüs ölçüleriyle dalga geçilince ülkesini terk etti

Sosyal medya fenomeni Clara Dao, insanların dış görünüşünü yargılayan yorumları nedeniyle zor günler geçirdiğini itiraf etti. Küçük göğüsleri ve kıvrımlı olmayan beden ölçüleri nedeniyle güzellik kalıplarının dışında kaldığını reddeden Dao, sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapmaya başladı. Instagram’da 150 bin takipçisi bulunan Dao, kadınların kendi bedenlerinde daha rahat hissetmelerini sağlamak için düzenli olarak içerik paylaşıyor. Son gönderisinde Dao, vücut kabulüne yönelik kişisel yolculuğundan bahseden bir açıklama yaptı.

“AİLEM BİLE ELEŞTİRDİ”

Kısa süre öncesinde memleketi Vietnam’a gittiğinden bahseden Dao, ziyareti sırasında sürekli vücut aşağılama ve yargılama yaşadığını söyleyerek beklediğinden daha erken bir tarihte dönüş yaptığını dile getirdi.

Sosyal medyadan samimi bir itirafta bulunan Dao, gönderisine, “Vietnam’a 7 yıl sonra geri döndüm. Terk edişime neden olan durumla bir kez daha yüzleştim. İnsanların neden hala böyle olduğunu anlayamıyordum. Ailem bile eleştirdi. Neden vücudumu, ne giydiğimi, söylediğim ve yaptığım şeyleri yargılama ihtiyacı hissediyorlar. Göğüslerim o kadar küçük ki benimle dalga geçmek için bunu bir neden olarak görüyorlar. Buna annem ve babamda dahil” notunu ekledi.

“ÖNCE ZİHİNSEL SAĞLIĞINIZI KORUYUN”

Sevdiği insanlardan gelen eleştirilerin kalpleri daha kolay kırdığından söz eden Dao, “Sevdiğin insanlardan gelen sözler gerçekten seni kırmanın bir yolunu buluyor. Çevremdeki her şeyden ve herkesten çok tükenmiş hissettim.Beni tüm bunlardan uyandıran şey, vücudumun bazı kısımlarından hoşlanmamaya başladığımı fark ettiğim zamandı.Tamamen vücut pozitifliğiyle ilgili olan kız, kendi görünüşümü yargılıyor ve bir şeyleri değiştirmek mi istiyordu?! Benim için dönüm noktası buydu. Vietnam'dan ayrıldım ve Kanada'ya geri döndüm. Yolculuğu düşündüğümden bir ay önce bitirdim, yeteri kadar kaldım. Bu yazıyı yazıyorum çünkü hayatınızda yargıları ve sizi kabul etmek istememeleri nedeniyle kendinizi kötü hissetmenize neden olan biri varsa, bu sizin suçunuz değildir. Öyleyse daha iyi hissetmek için ne yapman gerekiyorsa onu yap. Kendinizi onlardan uzaklaştırın ve önce zihinsel sağlığınızı koruyun” diyerek takipçilerine tavsiyelerde bulundu.



