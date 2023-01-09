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Bedeninde artık boş yer kalmadı! Dövme modeli Amber Luke, mürekkeplerini göstermek için yarı çıplak kaldı

09.01.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada dövme modeli olarak anılan Ambet Luke yine limitleri alt üst eden bir paylaşıma imza attı. Vücudunun yaklaşık %98’i dövmelerle kaplı olan Luke, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda iç çamaşırına kadar soyunarak yüzlerce dövmesini sergiledi. Luke’un paylaşımı kısa sürede hayranlarından tam not aldı.

Bedeninde artık boş yer kalmadı! Dövme modeli Amber Luke, mürekkeplerini göstermek için yarı çıplak kaldı

Sosyal medyadan sıklıkla dövmelerini sergilediği paylaşımlar yaparak kısa sürede ünlenmeyi başaran Amber Luke, yine sosyal medyayı zorladı. Vücudunda yüzlerce dövmesi bulunan Luke, mürekkeplerini sergilemesi konusunda çekingen davranmadan yine yarı çıplak bir pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı. 27 yaşındaki fenomen isim leopar desenli iç çamaşırı takımıyla verdiği pozları paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Yüzündeki kaligrafiden gövdesindeki geometrik desenlere ve bacaklarındaki portrelere kadar baştan aşağı mürekkeple kaplı olan Luke, mürekkeplerini göstermek için yine limitleri zorlamayı tercih etti. Luke’un yarı çıplak paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Luke’un mürekkeplerini övmeyi tercih etti.

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sosyal medya dövme Amber Luke

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