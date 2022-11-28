"Beğendim ya burma bileziği anında geldi" Müge Anlı canlı yayında hediye bileziği taktı! "Artık benden geri isteyemez"

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde canlı yayında dikkat çeken bir olay yaşandı. Programda bir anda elindeki kutuyu açan Müge Anlı, içinden bilezik çıkardı. Kendisine gönderilen hediye bileziği takan Müge Anlı, “Bak başka bir şey istesem olacakmış, beğendim ya burma bileziği, bak anında geldi.” dedi. Anlı, hediyeyi İstanbul’dan Esra isminde bir kişinin gönderdiğini söyledi.

"NE GÜZEL İMİTASYONLARI VAR"

Bileziği takarken “Ya bak ne güzel bunların imitasyonları var, hem ‘aldın almadın’ olmaz. Kim çaldı, kim almadı falan… Çok da güzel” diyen Müge Anlı, bileziği göstererek “Gayet güzel değil mi, bunun bir de yüzüğü var” şeklinde konuştu.

"BUNU BANA VERDİ YA GELİP BENDEN GERİ İSTEYEMEZ"

Programdaki Hayrettin Bey’e de sitem eden Anlı, “Eşlerinizin kolundaki bileziğe bulaşmayın” dedi. Hayrettin Bey “Ben hediye aldım ona” şeklinde cevap verince Müge Anlı ise bileziğini göstererek “Hediyeyse… Şimdi bunu bana Esra verdi değil mi? Ben tanımıyorum, Esracığım çok teşekkür ediyorum. Bakın tam burmaya benzemiyor mu? Güzel oldu. Bunu bana Esra verdi ya artık daha gelip benden geri isteyemez, olmaz yani. O zaman isteyecekse göndermeyecekti. Alınan hediye geri verilmez.” ifadelerini kullandı.