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Behzat Ç. yıllar sonra ekrana döndü! Başrol oyuncuları Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisini birlikte izledi

06.12.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen dizi Behzat Ç. 4 yıllık aradan sonra yeniden ekranlara döndü. Behzat Ç'nin yeni macerası "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin ilk bölümünü başrol oyuncuları birlikte izledi.

Behzat Ç. yıllar sonra ekrana döndü! Başrol oyuncuları Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisini birlikte izledi

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, dijital platform BluTV'de yayına girdi. Dizinin ilk bölüm izlemesi için oyuncular, yapım ekibi ve BluTV yönetimi Beşiktaş'taki mekanda bir araya geldi.

ÜNLÜ OYUNCULAR BULUŞTU

Gösterim öncesi Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu, Gökçe Eyüboğlu ve yönetmen Devrim Yalçın hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği BluTV'nin yeni orijinal dizisi "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" her hafta yeni bölümleriyle yayında olacak. (AA)
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Behzat Ç: Çekiç ve Gül dizisi Oyuncu

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