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Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.09.2018 16:13 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde evine haciz geldiğini açıklayan Songül Karlı eski eşiyle ilgili ilginç bir olay yaşadı. Behzat Uygur, Karlı'nın eski eşine benzetilince duruma yine Karlı müdahale etti

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

Songül Karlı geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü’nün borçları yüzünden evine birkaç kez haciz geldiğini açıklamıştı. Bir takipçi Karlı'nın eski eşini Behzat Uygur’a benzetince ortalık karıştı.

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Metin Yüncü’yü Behzat Uygur’a benzeten bir takipçi, "Songül Karlı ne olacak? Onun dolandırmış olduğunuz paraları, mal varlıkları. Yazık değil mi kadına? Size hiç yakıştıramadım" diyerek hesap sordu.

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Bu mesaj karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Behzat Uygur şu cevabı verdi: "Hanımefendi o ben değilim. Ben başkasının kocasıyım."

Bu ilginç olayı öğrenen Songül Karlı hemen olaya müdahale etti ve fotoğrafa şu yorumu yaptı: Arkadaşlar Behzat Uygur benim arkadaşım, beni dolandıran Metin Yüncü...

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