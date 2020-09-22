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Beklenen haber geldi: Fantastic Beasts 3 çekimleri başladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Fantastik Canavarlar serisinin yeni filmi Fantastic Beasts 3’nin çekimleri başladı.

Beklenen haber geldi: Fantastic Beasts 3 çekimleri başladı

Harry Potter serisinin öncesini konu alan ve başrolünde Oscar ödüllü Eddie Redmayne'ın yer aldığı Fantastic Beasts and Where to Find Them 3’nin çekimleri başladı. Ülkemizde Fantastik Canavarlar adıyla gösterilen serinin yeni filminin çekimleri koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Sürpriz haberi filmin yıldızı Eddie Redmayne verdi.

Uzun süredir çekimlerinin başlaması gereken ama birçok defa erteleme alan Fantastik Canavarlar 3 için prodüksiyon süreci nihayet başlamış durumda. Johnny Depp, Katherine Waterston, Jude Law ve Ezra Miller gibi isimlerden oluşan kadro geri dönüyor. İlk iki filmi yöneten David Yates yine yönetmenlik koltuğunda oturuyor. J.K. Rowling de önceki iki macerada olduğu gibi filmin senaryosunu yazan isim.

fantastik-canavarlar-3-ne-zaman

FANTASTIC BEASTS 3 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Cinema Blend ile konuşan Eddie Redmayne, iki hafta önce Londra’da çekimlerin başladığını açıkladı. Prodüksiyona devam eden çoğu film gibi, Warner Bros.’un oyuncu kadrosu ve ekibi katı Koronavirüs protokolleri altında çalışıyor. Çekimler başladığında tedirgin olduğunu söyleyen Oscarlı yıldız, korkuların yersiz olduğunu ve setteki işlerin sorunsuz gittiğini dile getirdi.

Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 (Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3) filmi için vizyon tarifi olarak 12 Kasım 2021 olarak görülüyor. Yaşanan gecikmelerden sonra filmin ileri bir tarihe alınması kimseyi şaşırtmaz.

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