Beklenen oldu! Samsung Galaxy Z Fold4, Z Flip4, Galaxy Watch 5 ve daha fazlası görücüye çıktı: İşte fiyatları

Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4’ün özellikleri ve fiyatlarıyla birlikte tasarımının sergileneceği Samsung Galaxy Unpacked 2022 etkinliği için günler öncesinden tarih verilmişti. Güney Koreli teknoloji devi bu etkinlik için 10 Ağustos’u, yani bugünü işaret etmişti. Nitekim takvimler 10 Ağustos 2022’i, saatler ise 16:00’yı gösterdiğinde Samsung Galaxy Unpacked 2022 etkinliği başladı ve Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4 başta olmak üzere birçok ürün tanıtıldı.

İŞTE SAMSUNG GALAXY Z FLIP4’ÜN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Galaxy Z Flip 6.7 inçlik (1080x2640 piksel çözünürlük) katlanabilir Dynamic AMOLED 2X ekrana ve 1,9 inçlik Super AMOLED kapak ekranına sahip. HDR10+ destekli ekranın yenileme hızı 120 Hz’e kadar çıkabiliyor. Gorilla Glass Victus ile korunan ekranın dışında telefon IPX8 derecesinde suya dayanıklı. Samsung, Galaxy Z Flip4’ün düşme ve çizilmelere karşı daha dayanıklı olduğunu söylüyor.

Galaxy Z Flip4’ün teknik özelliklerine geçelim. 4 nm’lik Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden güç alan Galaxy Z Flip4, 8 GB RAM ve 128GB/256GB/512GB depolama alanı seçeneği sunuyor. Galaxy Z Flip4’ün kamera özellikleri ise şöyle:

Arka kameralar

Ana (geniş açılı) kamera: 12 MP, f/1.8, 27 mm, 1/2.55”, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS

Ultra geniş açılı kamera: 12MP, f/2.2, 123 derece, 1.12µm

Video özellikleri

(4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+)

Ön kamera

10MP, f/2.4, 26mm (geniş), 1.22µm (4K@30fps)

3700mAh kapasitesinde bir bataryayla gelen Galaxy Z Flip4, 25W hızlı kablolu şarjı, 10W hızlı kablosuz şarjı, 4.5W ters kablosuz şarjı destekliyor. Telefon, yana iliştirilmiş parmak izi okuyucu, NFC, stereo hoparlörler gibi ilgi görebilecek birkaç özelliği de bünyesinde bulunduruyor.

Samsung Galaxy Z Flip4’ün fiyatı 25 bin 999 TL.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD4’ÜN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Samsung’un dördüncü Fold modeli olan Samsung Galaxy Z Fold4’te, Galaxy ZFold 3’a göre küçük ancak kayda değer geliştirmeler yapılmış. Samsung Galaxy Z Fold4, önceki modelden 3,1 mm daha kısa, ancak daha geniş değil. Daha ince çerçeveler, Samsung'un kapak ekranını 2,7 mm daha geniş hale getirmesine imkan vermiş.

Galaxy Z Fold4’ün katlanabilir ekranı 7,6 inç büyüklüğünde. Tıpkı Galaxy Z Fold3’te olduğu gibi, bu ekran da 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip. Hatırlarsanız Galaxy Z Fold4’te bir ekran altı kamera bulunuyordu. Bu ekran altı kameranın üzerindeki alan, Galaxy Z Fold4’te daha yüksek bir piksel yoğunluğuyla birlikte daha az görünür hale getirilmiş.

Galaxy Z Fold4’te, kapak ekran ve arka panel artık Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor. Telefon, suya dayanıklılık açısından IPX8 ile derecelendirmiş. Bu 1,5m tatlı suya 30 dakikaya kadar dayanabilir demek oluyor.

Galaxy Z Fold4’ün arkasındaki üçlü kamera, Galaxy S22 ve S22+'dan ödünç alınmış. 50MP ana kamera, %23 daha fazla ışık yakalayan daha büyük bir sensöre sahip. Elbette OIS ve EIS de bulunuyor. Galaxy Z Fold 4’ün kamera özellikleri ise şu şekilde;

Arka kameralar

Geniş (ana) kamera: 50MP, f/1.8, PDAF, OIS

Telefoto kamera: 10MP, f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom (30x yakınlaştırma)

Ultra geniş açılı kamera: 12MP, f/2.2, 123˚, 12mm, 1.12µm

Ön kameralar

Ekran altı kamera : 4 MP, f/1.8, 2.0µm

Kapak ekrandaki kamera : 10MP, f/2.2, 26mm, 1/3", 1.22µm

Video çekimi

Arka kamera: 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+

Ön kamera : 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS

Samsung Galaxy Z Fold4, 12 GB RAM ile desteklenmiş. Telefon Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip. Galaxy Z Fold4’ün depolama kapasitesi ise 256 GB veya 512 GB. Ancak bazı bölgelerde 1 TB seçeneği de olacak.Samsung’un yeni katlanabilir telefon modelinin pil kapasitesi ise 4.400 mAh.

25W şarj hızı sunan Galaxy Z Fold4, 30 dakikalık bir şarj boyunca pil seviyesini 0’dan %50 seviyesine getirebiliyor. Ayrıca 15W kablosuz şarj da destekleniyor. Telefon, S Pen desteğini yine sürdürüyor.

Samsung Galaxy Z Fold4'ün fiyatı 39 bin 999 TL.

Öte yandan Samsung, Galaxy Z Flip4 ve Galaxy Z Fold4’ün dışında etkinlikte yeni akıllı saatleri Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch5 Pro’yu ve yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds2 Pro’yu da duyurdu. Onların Avrupa fiyatları ise şöyle;

Galaxy Watch 5'in fiyatı: 299 Euro'dan başlıyor.

Galaxy Watch5 Pro'nun fiyatı: 469 Euro'dan başlıyor.

Galaxy Buds2 Pro'nun fiyatı: 229 Euro

