Beklenen oldu: Twitter Periscope'u kapatıyor!

Periscope uygulaması Twitter'ın bir dönem popüler hale gelen canlı yayın uygulamalarına karşı attığı adımlardan biriydi. Ülkemizde de bir dönem yaygınlaşan Periscope, isim hakları dolayısıyla Türkiye'de Scope adını kullandı. Instagram ve diğer canlı yayın uygulamalarının, görüntülü konuşma yazılımlarının artış göstermesiyle birlikte Scope'ta da bazı değişiklikler yaşandı. Bir süredir ise Periscope'un / Scope'un fişinin çekileceği konuşulmakta. Twitter şimdi ise resmi olarak bu konuşulanları doğrulamış durumda.

TWİTTER SCOPE UYGULAMASININ FİŞİNİ ÇEKİYOR

Twitter Scope hakkında bir blog gönderisi yayımladı. Yayımlanan gönderide Twitter, Periscope uygulamasının kapatılacağını açıkladı. Mikroblog sitesi, Periscope uygulamasının bir süredir bakım modunda olduğunu belirterek, ''Geçtiğimiz birkaç yılda, (Periscope) kullanımının azaldığını gördük ve uygulamayı destekleme maliyetinin zamanla artacağını da biliyoruz'' dedi.

PERİSCOPE NE ZAMAN KAPATILACAK?

Scope ya da Periscope olarak adlandırılan uygulama, Mart 2021 tarihinden itibaren kapatılacak. Bugünden itibaren ise Periscope'ta yeni hesap kaydı oluşturulamayacak. Halihazırda uygulamayı kullanan kişiler ise videolarını ve verilerini indirebilecek. Twitter'ın Scope sonrası Twitter Live özelliğine odaklanacağı düşünülüyor.

