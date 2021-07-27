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Beklenen şiddetli yağış geldi, sokaklar yine göle döndü

27.07.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'in Arhavi ilçe merkezi 24 Temmuz'da yaşanan selin ardından bugün 2. kez şiddetli yağışların etkisi altında kaldı. 24 Temmuz'da ilçede yaşanan dere taşkını ve su baskınları bu kez yaşanmazken, açılan rögarlar ile birlikte sokaklardaki su seviyesi düştü, büyük bir olumsuz durum yaşanmadı.

Yaklaşık 20 dakika etkili olan şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde bir çok sokak göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı, rögarlar tıkandı. Ancak 24 Temmuz'da ilçede yaşanan dere taşkını ve su baskınları bu kez yaşanmazken, açılan rögarlar ile birlikte sokaklardaki su seviyesi düştü. Çok büyük olumsuz bir tablo yaşanmadı.

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Bilindiği gibi Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bugün ve yarın için Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in sahil kesimleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
sel yağmur Artvin
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