BELALI KARAKOL OYUNCULARI VE KONUSU: Belalı Karakol filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 2 Eylül Star TV yayın akışı

Belalı Karakol filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Godzilla vs. Kong filmi merakla bekleniyor. Aksiyon tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Joe Carnahan yapıyor. İşte orijinal adıyla Copshop olan Belalı Karakol filmi ile ilgili detaylar...
Alexis Louder
Frank Grillo
Gerard Butler
Toby Huss
Chad Coleman
Ryan O'Nan
Armida Lopez
Tait Fletcher
Jose Pablo Cantillo
Crystal Mayes
Scott Putman
Keith Jardine
Kurnaz bir dolandırıcı olan Teddy Murretto, ölümcül bir suikastçı olan Bob Viddick'ten kaçmaya çalışır. Bunun için Teddy küçük bir kasaba polis karakolunda saklanmak için bir plan yapar. Ancak kararkola gittiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Polis karakolunda yaşanan beklenmedik olaylar büyük bir ölüm kalım savaşı yaşanmasına neden olur.