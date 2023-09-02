BELALI KARAKOL OYUNCULARI VE KONUSU: Belalı Karakol filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 2 Eylül Star TV yayın akışı

Belalı Karakol filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Godzilla vs. Kong filmi merakla bekleniyor. Aksiyon tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Joe Carnahan yapıyor. İşte orijinal adıyla Copshop olan Belalı Karakol filmi ile ilgili detaylar...

BELALI KARAKOL OYUNCULARI

Alexis Louder

Frank Grillo

Gerard Butler

Toby Huss

Chad Coleman

Ryan O'Nan

Armida Lopez

Tait Fletcher

Jose Pablo Cantillo

Crystal Mayes

Scott Putman

Keith Jardine

BELALI KARAKOL KONUSU

Kurnaz bir dolandırıcı olan Teddy Murretto, ölümcül bir suikastçı olan Bob Viddick'ten kaçmaya çalışır. Bunun için Teddy küçük bir kasaba polis karakolunda saklanmak için bir plan yapar. Ancak kararkola gittiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Polis karakolunda yaşanan beklenmedik olaylar büyük bir ölüm kalım savaşı yaşanmasına neden olur.

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