Hasta köpeğine bakacağı için 14 gün işe gidemez raporu aldı

İşveren, köpek sahibi çalışanın işine son vermeye; raporu veren aile hekimi hakkında da Tabip Örgütü Etik Kurulu'na şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

Sosyalist Parti ise, evcil hayvanı hasta olan çalışanlara izin hakkını savunuyor.

Belçika medyasında yer alan habere göre, Flaman kesimindeki Houtalen kentinde bulunan bir beton şirketinin çalışanı, köpeğinin hasta olduğu gerekçesiyle iş yerinden birkaç gün izin aldı.

Ancak şirket çalışanı, bir süre sonra elinde 14 günlük bir doktor raporu ile geldi. Raporda, hekim tarafından, beton şirketi çalışanının, "hasta köpeğine bakması için 14 gün işe gidemeyeceği" belirtiliyordu.

Şirket sahibi Luc Awouters, bu raporu "iyi niyet sınırlarını aşan bir davranış" olarak değerlendirerek çalışanın işine son verileceğini söyledi.

Belçikalı işveren, "Diğer çalışanlar onun yokluğu nedeniyle fazla mesai yapmak zorunda kalıyor. Ama o evde oturuyor. Bu kabul edilemez" dedi.

Flaman İşveren Örgütü'nden (Voka) Kris Claes de, raporu görünce önce şaka olduğunu düşündüğünü söyledi. Claes, "Öğrenci olan yeğenim, ev ödevini köpeğinin yediğini söylemişti. Bu mümkün. Ama, köpeği hasta olduğu için bir çalışan 14 gün evde kalabilir mi?" diye konuştu.