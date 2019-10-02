Belçim Bilgin'den gecelikli poz!

Behzat Ç. dizisinde rol alarak hayran kitlesini genişleten oyuncu Belçim Bilgin, sosyal medya hesabından paylaştığı gecelikli fotoğrafıyla hem beğeni yağmuruna tutuldu hem de geçmiş olsun mesajları aldı.

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi olarak adını duyuran, ardından çeşitli oyunculuk deneyimleriyle geniş takipçi sayısına ulaşan Belçim Bilgin, son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Sabah saatlerinde koltuğunun tepesinde geceliğiyle oturarak poz veren Belçim Bilgin, boyunun tutulduğunu şu sözlerle aktardı: "Neden boynu tutularak kalkar ki insan sabahın birinde..."



