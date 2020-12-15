Belediye binasına girmeye çalıştılar! Nevşehir'de koyun sürüsü şaşkınlığı

Nevşehir'e bağlı Göre beldesinde Hasan Ünbulan'a ait koç, keçi ve 3 adet koyun, sürüden ayrılarak kent merkezine geldi. Belediye binası önüne gelen küçükbaş hayvanlar binaya girmeye çalıştı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

PERSONELİ VE VATANDAŞLARI KOVALADI

Görüntülerde güvenlik görevlilerinin belediyeye girmeye çalışan hayvanları uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması da ilginç görüntü oluşturdu.

Güvenlik görevlilerinin haber vermesinin ardından Hasan Ünbulan'a ulaşan ekipler, hayvanları teslim etti.

DHA



