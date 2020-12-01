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Bella Thorne şimdi de TikTok'u salladı!

01.12.2020 11:13 | Son Güncelleme:
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Yaptığı her paylaşımla olay olan Bella Thorne, şimdi de TikTok'ta gündem oldu. Thorne arkadaşı Carrington Durham ile flörtöz hallerini paylaştı.

Yaşam tarzı, ilişkileri, imajı sık sık eleştiri konusu olsa da hayranları asla azalmayan Bella Thorne yine gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde yetişkinlere yönelik bir sosyal medya platformu olan OnlyFans'a katılan Thorne 24 saat içinde 1 milyon dolar kazanarak rekor kırmıştı.

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Instagram'da da cesur pozlarını paylaşan Bella Thorne şimdi de TikTok paylaşımıyla dikkat çekti. Bella Thorne, TikTok'a iyi arkadaşı Carrington Durham'ı ile beraber müstehcen bir video yükledi ve sınırları zorlamaya devam etti. Thorne paylaşımına ise "Beni tanıyorsan eskiden sarışın olduğumu bilirdin ve sadece arkadaşlarımla dalga geçiyorum" notunu ekledi.

TikTok'ta 5 milyona yakın takipçisi olan Bella, eğlence dolu son klibinde 800.000'den fazla görüntülendi.

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