MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil şoke eden anlar yaşadı! "Bana, anneme, babama küfürler edip..."

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil şoke eden anlar yaşadı! "Bana, anneme, babama küfürler edip..."

29.01.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Firuze karakteriyle öne çıkan Pelin Akil, selpak satan bir çocuğun kendisine ettiği küfürleri takipçileriyle paylaşarak "Bana, anneme, babama küfürler etti. İstanbul'da adımını attığın an moralin bozuluyor" dedi.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın güzel oyuncusu Pelin Akil tek başına araçtayken şoke eden bir olay yaşadı. Yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan Akil "İstanbul nasıl bu hale geldi" diyerek sitem etti.

Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Firuze karakteriyle öne çıkan Pelin Akil selpak satan bir çocuğun kendisine küfürler yağdırdığını söyleyerek yaşadıklarını anlattı:

"İstanbul artık her şeyi çok zorlaştırıyor. Az önce Beşiktaş'ta peçete satan bir çocuk a... karısı para versene diye konuşarak küfürler ederek cama vuruyor. Camı açtım 'Nasıl konuşuyorsun' dedim, 'Mezara mı götüreceksin lan' diyor. Nerede yaşıyoruz neden böyle insanlar. Telefonu elime aldım polisi arayacağım diyorum ama o kadar rahat ki... Tek gördü o yüzden yaptı bence... Arabadan inip onu etkisiz hale getirmek...

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince... Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Bugüne böyle başlamamıştım, İstanbul'da adımını attığın an sokağa moralin bozulacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikini altı giymedi! Yarım yamalak kapattıBikini altı giymedi! Yarım yamalak kapattı
Yeni aşkıyla görüntülendi! "Emre duymasın!" yorumlarıYeni aşkıyla görüntülendi! "Emre duymasın!" yorumları
Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel olduAz kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu
Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil Ben Bu Cihana Sığmazam Oyuncu anne karakteri çocuğun

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşlara uyarı

Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşlara uyarı

İsveç'ten kritik NATO açıklaması! Çark ettiler... 'Süreç duraklamadı'

İsveç'ten kritik NATO açıklaması! Çark ettiler... 'Süreç duraklamadı'

Kılıçdaroğlu'ndan art arda Sinan Ateş paylaşımları

Kılıçdaroğlu'ndan art arda Sinan Ateş paylaşımları

Maç sonunda yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor!

Maç sonunda yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor!

Telefonla konuşurken otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Telefonla konuşurken otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.