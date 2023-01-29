Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil şoke eden anlar yaşadı! "Bana, anneme, babama küfürler edip..."

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın güzel oyuncusu Pelin Akil tek başına araçtayken şoke eden bir olay yaşadı. Yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan Akil "İstanbul nasıl bu hale geldi" diyerek sitem etti.

Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Firuze karakteriyle öne çıkan Pelin Akil selpak satan bir çocuğun kendisine küfürler yağdırdığını söyleyerek yaşadıklarını anlattı:

"İstanbul artık her şeyi çok zorlaştırıyor. Az önce Beşiktaş'ta peçete satan bir çocuk a... karısı para versene diye konuşarak küfürler ederek cama vuruyor. Camı açtım 'Nasıl konuşuyorsun' dedim, 'Mezara mı götüreceksin lan' diyor. Nerede yaşıyoruz neden böyle insanlar. Telefonu elime aldım polisi arayacağım diyorum ama o kadar rahat ki... Tek gördü o yüzden yaptı bence... Arabadan inip onu etkisiz hale getirmek...

Bugüne böyle başlamamıştım, İstanbul'da adımını attığın an sokağa moralin bozulacak."

