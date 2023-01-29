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Aleyna Tilki süper mini eteği ve sütyeniyle poz verdi! "Photoshop ile boy uzamış"

29.01.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozlarını paylaşan Aleyna Tilki yine dikkat çekti. Bir süredir sahnelerden uzak kalan Tilki bu sefer süper mini eteği ve sütyeniyle poz verdi. Şarkıcıyı görenler "Photoshop ile boy uzamış" dedi.

Aleyna Tilki süper mini eteği ve sütyeniyle poz verdi! "Photoshop ile boy uzamış"

Ses tellerinde yaşadığı sorun nedeniyle sahnelere ara veren Aleyna Tilki sosyal medya pozlarıyla gündemde.

Sütyensiz hallerden sonra bu sefer de yalnızca sütyen giydi. Süper mini eteği ve sütyeniyle poz veren Tilki'yi görenler şaştı kaldı.

Ekran Alıntısı

Genç popçuya "Photoshop ile boy uzamış" yorumları yağdı.

"İÇ ÇAMAŞIRI PARTİSİ YAPALIM"

Aleyna Tilki daha önce de iç çamaşırlı pozlarını eleştirenlere şu yanıtı vererek gündem olmuştu:

QQ
"Billboard haberimi paylaşıyorum, aklı başında olan az sayıdaki insan tebrik ediyor. Şarkı söylerken videomu paylaşıyorum, kimsenin bir reaksiyon gösterdiği yok. Ama diğer fotoğrafı paylaşınca herkes bir anda konuşmaya başlıyor. Çok değişik bir kitle. Bunlar gerçek değil, sahte muhafazakârlar. O yüzden onlarla bir iç çamaşırı partisi yapalım demiştim, hak ettiler.”

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