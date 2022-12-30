"Ben Sadettin Teksoy” repliğiyle hafızalara kazındı! Sadettin Teksoy, Güldür Güldür’de ortaya çıktı

"Ben Sadettin Teksoy" repliği ile hafızalara kazınan Teksoy, izleyici karşısına bazen bir mağarada, bazen ise Van Gölü'nde çıkıyordu. Sarı montu da artık simge olmuştu.

Yaptığı haberler ve sunduğu 'Teksoy Görevde' programıyla bir döneme damgasını vuran televizyoncu Sadettin Teksoy, uzun zamandır gözlerden uzak yaşıyor. Ünlü televizyoncu son olarak, Netflix Türkiye'nin Stranger Things 2 için hazırladığı tanıtımda yer almıştı.

Sadettin Teksoy şimdi ise yapımcılığını BKM’nin üstlendiği Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümüyle ortaya çıktı.

Bir ailenin evinde ortaya çıkan gizemli kara deliğin olduğu skeçte rol alan Sadettin Teksoy'u görenler eski zamanları andı.



Sadettin Teksoy için "Adam yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı.



