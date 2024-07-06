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"Ben Türk'üm" diyen İran 9. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın seçim zaferini kutladığı şarkı gündem yarattı

06.07.2024 14:51
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İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu. Mesud Pezeşkiyan'ın seçim zaferini kutladığı şarkı gündem yarattı. Seçim sloganlarında "Ben Türk'üm ve bununla gurur duyuyorum" ifadelerini kullanan Pezeşkiyan seçim zaferini "Türk'ün beli eğilmez" şarkısıyla kutladı.

"Ben Türk'üm" diyen İran 9. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın seçim zaferini kutladığı şarkı gündem yarattı

İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan rakibi Said Celili'yi yenerek İran'ın 9. Cumhurbaşkanı seçildi. Ülke genelinde yaklaşık 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 30 milyon 530 bin 157 oy kullanılırken Pezeşkiyan oyların yüzde 53.7'sini; muhafazakar Said Celili ise oyların yüzde 44.4'ünü aldı.

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Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Pezeşkiyan'ın destekçileri kutlamalar için adeta sokağa döküldü. 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olan İran Mesud Pezeşkiyan seçim kutlamalarında ise "Türk'ün beli eğilmez" şarkısını tercih etti.

MESUD PEZEŞKİYAN KİMDİR?

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan 1954’te İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Mahabad kentinde İran Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Soyadı Farsça’da "doktorlar" anlamına gelen Pezeşkiyan, eğitimini Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde tamamladı. Pezeşkiyan 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak savaşında hem asker hem de doktor olarak görev yaptı. Savaşın ardından Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesinde genel cerrahi bölümünde eğitimine devam eden Pezeşkiyan, 1993 yılında ise kalp cerrahisi uzmanlığını aldı, 1994-1999 yılları arasında 5 yıl boyunca Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.

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1997 yılında Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak siyasi hayatına başlayan Pezeşkiyan, 2001-2005 yılları arasında Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturdu. Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın iktidara gelmesiyle birlikte iki yıl boyunca siyasetten uzak kalan Pezeşkiyan, 2008 yılında İslami Şura Meclisi’nin 8’inci döneminde Doğu Azerbaycan eyaletini temsilen meclise girmeyi başardı.

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2013 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık başvurusunda bulunan Pezeşkiyan, Ekber Haşemi Rafsancani’nin adaylığını koymasının ardından yarıştan çekildi. Pezeşkiyan, 2016 yılında ise İran Meclis Başkan Yardımcısı olarak 4 yıl görev yaptı. 2021 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden adaylık başvurusunda bulunan Pezeşkiyan’ın adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedildi. Pezeşkiyan, 1 Mart’ta yapılan 12. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ise yeniden Tebriz Milletvekili olarak meclise girdi. (İHA)
Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı İran
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