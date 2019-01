Syam Ben Youssef: Mustafa Denizli bizi şampiyon olabileceğimize inandırdı

"KASIMPAŞA'DA HER ŞEY GERÇEKTEN MUHTEŞEM"

Lacivert-beyazlı ekipte yakalanan olumlu havayı anlatan Tunuslu savunmacı, geldiği günden bu yana uyum sorunu yaşamadığını söyleyerek, "Takıma çok çabuk adapte oldum. Çünkü Kasımpaşa'daki her şey gerçekten muhteşem. Bir futbolcunun isteyebileceği her imkan var bu kulüpte. Tesisler muhteşem, teknik ekip çok iyi, çalışanlarla iletişimim harika. İstanbul çok güzel bir şehir. Taraftarlarımız bizi destekliyor ancak baskı yüksek değil. Bu bazen takım için iyi bir durum olabiliyor. Bu yüzden de Kasımpaşa'da bugün başarılı bir tablo sergiliyoruz. Ama bazen taraftar baskısını da özlemiyor değilim" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE TAKTİKSEL AÇIDAN ÇOK VARYASYON YOK"

Süper Lig’i değerlendiren 29 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de futbol sadece atak üzerine kurulu. Tabii herkesin kendi görüşü farklı olabilir ve şu an söyleyeceğim konuda yanlış da anlaşılmak istemem. Ama ben hayatımda ilk kez bir hocadan, "Yediğimiz golden daha fazlasını atmamız gerekiyor" diye bir cümle duydum. Evet, çok gol atmak önemli ama taktiksel açıdan çok fazla varyasyon yok Türkiye'de. Ben bir defans oyuncusuyum ve öncelikle gol yememeyi düşünürüm. Bu açıdan bakınca burada durum farklı. Diğer ülkelerde daha çok taktiğe önem veriliyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.