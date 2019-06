Benedict Cumberbatch'in yeni adresi belli oldu

Jane Campion'un yönetmenliğini üstleneceği The Power of The Dog uyarlamasının hakları, geçtiğimiz hafta içerisinde sonlandırılan Cannes Film Festivali'nde satışa çıkarılmıştı. Filmin festivalde Netflix tarafından satın alındığı ortaya çıktı.

Bu olayın duyurusunu Netflix sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdi.

Benedict Cumberbatch ve Elisabeth Moss'un başrolünü paylaşacağı kitap uyarlaması The Power of The Dog, Montana’da geniş bir çiftliğe sahip olan iki kardeşin hikayesini konu ediyor.

2020'de izleyiciyle buluşma beklenen filmde birbirlerinden farklı karakterde olan Phil ve George adındaki iki kardeş, Montana vadisindeki en büyük çiftliğin sahibidir. Zeki ve başarılı bir adam olan Phil, zayıflığı hor görmektedir. Kendisini işine adayan, sessiz bir adam olan George ise sevgi dolu bir ruha sahiptir.

İki kardeş yıllarca aynı çatı altında yaşamlarını sürdürmektedir. Ancak onların hayatı, George’un genç dul bir kadınla olan beklenmedik evliliği ile alt üst olur. Phil ise çiftliklerine yerleşen bu kadının varlığından oldukça rahatsızdır. Bu duruma bir son vermek isteyen Phil, kardeşinin eşini ortadan kaldırmak için amansız bir savaşa soyunur.