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Benedict Cumberbatch Ukraynalı bir aileyi evinde ağırlayacağını açıkladı

30.04.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch, Ukraynalı mülteci bir aileyi evinde ağırlamak için bekleme sürecinde olduğunu söyledi. Marvel yıldızı, konuk edeceği ailenin Ukrayna'dan çıkmayı başardığını ve gün gün ailenin güvenli bir şekilde ilerlediğinde emin olmak için onları izlediğini belirtti.

Benedict Cumberbatch Ukraynalı bir aileyi evinde ağırlayacağını açıkladı

Doctor Strange, Sherlock Holmes, The Power of The Dog gibi yapımlardaki başarılı performansıyla ekranların beğenilen ismi haline Benedict Cumberbatch, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları karşısında da sessiz kalmayan ünlülerden.

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Oyuncu, Birleşik Krallık hükümetinin Ukrayna için ev planına hizmet eden Evdeki Mülteciler yardım kuruluşu ile çalıştığını açıkladı.
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Cumberbatch, şimdilerde evinde ağırlamak için Ukraynalı bir aileyi beklediğini belirtti:

“Maalesef tıbbi tedavi görüyorlar. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek özel hayatlarının ihlali olur; ama yaşadıkları kargaşadan sonra onlara biraz huzur vermek istiyorum.”

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"Acı çeken insanlar için sığınak yaratmaya devam etmeleri için politikacılara baskı yapmalıyız"

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Cumberbatch ayrıca, diğer ailelere İngiltere’de barınma masrafları konusunda yardım ettiğini söyleyerek, “Birleşik Krallık vatandaşı olan diğer Ukraynalı ailelere finansal olarak yardım etmeye çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

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Cumberbatch daha önce de Ukraynalı vatandaşlara yardım konusunda açıklamalar yapmıştı. Ünlü oyuncu, “Bağış yapmalıyız, politikacılarımıza bir tür mülteci güvenliği ve acı çeken insanlar için sığınak yaratmaya devam etmeleri için baskı yapmalıyız” demiş ve sözlerine şu şekilde devam etmişti:

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“Herkesin elinden gelenin fazlasını yapması gerekiyor… İnsanları evlerine götürmek için gönüllü olan rekor sayıda insan var, umarım ben de bunun bir parçası olurum.”

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Cumberbatch, daha önce 2020’de evini Suriyeli bir mülteciye açan BBC sunucusu ve eski İngiltere futbolcusu Gary Lineker’i takip etti.

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Benedict Cumberbatch
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