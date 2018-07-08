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Bengü düğün için gün sayıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2018 11:17 | Son Güncelleme

Düğün hazırlığı içinde olan Bengü'nün heyecanı zirvede! Bengü düğünden sonra balayına çıkamayacaklarını açıkladı

Bengü düğün için gün sayıyor

Selim Selimoğlu’yla nikâh masasına oturmaya hazırlanan Bengü, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Mağazaları dolaşan ünlü şarkıcı, alışveriş sırasında fotoğraflarını çeken basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Düğün hazırlıklarıyla uğraştığını söyleyen Bengü, “29 Ağustos’ta gerçekleşecek düğünümüz için bugün toplantı yaptık. Çok az bir süre kaldı. Bir yandan da konserlerim devam ediyor” dedi.

Bengü, balayına düğünden hemen sonra çıkamayacaklarını söyledi: “Düğünden sonra birkaç konserim var, balayına sonra çıkacağız ama nereye gideceğimiz henüz belli değil.”


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