MAGAZİN

Bengü hamile olduğunu açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2019 16:04 | Son Güncelleme

Geçen yıl Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü hamile olduğunu açıkladı. Bengü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Dünyanın en güzel duygusunu sizlerle paylaşmanın zamanı geldi" dedi.

Bengü hamile olduğunu açıkladı

Geçen yıl Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü sevenlerine müjdeli haberi verdi. Son günlerde hamile olduğu iddiaları magazin gündemine düşen Bengü güzel haberi takipçileriyle paylaştı.

Bengü hamile olduğunu Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

''Dünyanın en güzel duygusunu sizlerle paylaşmanın zamanı geldi. Evet anne oluyorum! Bizim bir bebeğimiz oluyor. 16. haftamızdayız ve ben öğrendiğim ilk günden beri tarif etmesi çok zor duygular yaşıyorum.

Sanki bu yaşıma kadar yaşadığım tüm duygular bomboş benim için... Kocaman bir sevinç, heyecan, merak, endişe, hepsi bir arada...Allah'ın izniyle ve sizlerin de dualarıyla bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alacağımız günü merakla ve heyecanla bekliyoruz...

Bu süreçte sizler de bizim için hep dua edin olur mu? Allah isteyen, bekleyen, dileyen herkese bu mucizeyi nasip etsin ve benim gibi hamişleri korusun... Sizi seviyoruz ve ikimiz de öpüyoruz.''

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