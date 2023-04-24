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'Benim boyum 180 cm bunlar 160 cm var' Van Gölü'nde ortaya çıktı! Dünyanın en büyüğü...

24.04.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü'nden dikkat çeken görüntüler geldi. Gölün bazı kıyı bölgelerinde suların çekilmesiyle beraber gölün derinliklerinde bulunan mikrobiyalitlerin tamamı ortaya çıktı. Doğa fotoğrafçısı Murat Doğan, geçen sene fotoğraf çekmek için suya girmek zorunda kaldıklarını belirterek bu sene suyun 1,5 metre çekildiğini ve bunun ardından mikrobiyalitlerin gün yüzüne çıktığını söyledi. Boyunun 180 cm olduğunu ifade eden Doğan, mikrobiyalitlerin de 160 cm olduğunu aktardı.

'Benim boyum 180 cm bunlar 160 cm var' Van Gölü'nde ortaya çıktı! Dünyanın en büyüğü...

Van Gölü'nde çok çarpıcı görüntüler geldi. 3 bin 710 kilometrekarelik yüzey alanıyla dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su kaybı devam ediyor. Göldeki su kaybının yaşanması, suyun dibindeki mikrobiyalitlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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Göl tabanından çıkan tatlı sulardaki kalsiyum ile göl suyundaki karbonatın birleşmesiyle çökelme oluyor. Ve bu çökelmede siyanovakteler faaliyete başlayarak mikrobiyalit denilen organosedimenter yapıları meydana getiriyor.

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Van Gölü’ndeki bu yapılar, dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini oluşturuyor.

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"BENİM BOYUN 180, MİKROBİYALİTLER DE 160 CM VAR"

Doğa fotoğrafçısı Murat Doğan, "Geçen yıl fotoğraf çekmek için suya girmek zorunda kaldık. Bu sene maalesef abartı olmasa 1 buçuk metre su çekildi. Su çekilince mikrobiyalitlerin tamamı gün yüzüne çıktı. benim boyum 1,80, mikrobiyalitler de 1,60 santim var" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Van Mikrobiyalit

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