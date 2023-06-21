Benim Güzel Ailem dizisinin Rasim'i Erdal Özyağcılar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Erdal Özyağcılar'ın oynadığı dizi ve filmler

Erdal Özyağcılar, Benim Güzel Ailem dizisinde Rasim karakterine hayat veriyor. İzleyicide merak uyandıran Benim Güzel Ailem dizisi, üç farklı kuşağı bir araya getirerek geçmişin değerlerini ve yeninin değişen taleplerini konu edinecek. Erdal Özyağcılar günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Benim Güzel Ailem dizisinin Rasim'i Erdal Özyağcılar'ın oynadığı dizi ve filmler...

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Erdal Özyağcılar’ın sinema kariyeri 1966 yılında rol aldığı Ölüm Tarlası filmiyle başladı. İlk oyunculuk deneyimi bu filmle yaşayan Özyağcılar, profesyonel kariyerinin ilk adımını attı. Tiyatro sanatçısı Güzin Özyağcılar ile 1972 yılında evlenen oyuncunun Emrah ve Zeynep adında iki çocuğu vardır. Tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanı sıra Erdal Özyağcılar çeşitli karakterlerin seslendirmesini yapmıştır.

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİNİN RASİM'İ ERDAL ÖZYAĞCILAR'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Erdal Özyağcılar, dizi dünyasında önemli karakterlere hayat verdi.

Ünlü oyuncu, Yabancı Damat, Elveda Rumeli, Bizimkiler gibi çok sayıda dizide rol aldı. Türk sinema tarihinde birçok filmde yer alan oyuncunun oynadığı filmler arasında Çöpçüler Kralı, Namuslu, Ortadirek Şaban ve Yılanların Öcü eserler yer alır.

