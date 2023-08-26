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  4. Bensu Soral yaz sıcağında evde bot giyince sosyal medyanın diline düştü! Eleştirilere kayıtsız kalamadı

Bensu Soral yaz sıcağında evde bot giyince sosyal medyanın diline düştü! Eleştirilere kayıtsız kalamadı

26.08.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Bensu Soral ev kombiniyle dikkat çekti. Yazın sıcağında askılı ve şortunun altına bot giymeyi tercih eden güzel oyuncu sosyal medyanın diline düştü. Eleştirilere kayıtsız kalamayan Bensu Soral bakın nasıl cevap verdi.

Son olarak başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Tuzak dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Bensu Soral Instagram paylaşımlarıyla gündem oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden ev hallerini takipçileriyle paylaşan Soral askılı ve şortunun altına bot giymeyi tercih etti.

Sıcak havaya aldırış etmeden evde bot giyen Bensu Soral'ın paylaşımına "Yaz ayında evde botla mı dolaşıyorsun?", "Yaz günü kar botuyla takılman ilginç" ve "Ayaklarım yandı" gibi yorumlar yapıldı.

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Gelen yorumlara daha fazla dayanamayan Bensu Soral tüm eleştirilere çektiği story ile yanıt verdi.

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Güzel oyuncu, "'Abla bu sıcakta bot mu giyiyorsun?', 'Evde ayakkabıyla mı dolaşıyorsun?'... "İnsanların ne söyleyeceğinden ya da ne düşüneceğinden duyduğunuz korkunun sizi yapmak istediğiniz şeyi yapmaktan alıkoymasına izin veremezsiniz, yoksa hiçbir şey yapmazdık" ifadelerini kullandı.

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