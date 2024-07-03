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    4. Benzin istasyonun tuvaletinde skandal! Tuvalet kabinine tırmandı... Bıçakla tehdit edip cinsel tacizde bulundu

    Benzin istasyonun tuvaletinde skandal! Tuvalet kabinine tırmandı... Bıçakla tehdit edip cinsel tacizde bulundu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.07.2024 10:22
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    Tayland'ın Khon Kaen eyaletinin Isaan bölgesinde bir benzin istasyonunun tuvaletinde ismi açıklanmayan bir adam kadınlar tuvaletine bıçakla girerek tuvalette bulunan kadına cinsel tacizde bulundu. Genç kadın saldırıdan kıl payı kurtularak durumu polise haber verince olay yerinden motosikletiyle kaçan saldırgan kıskıvrak yakalandı.

    Benzin istasyonun tuvaletinde skandal! Tuvalet kabinine tırmandı... Bıçakla tehdit edip cinsel tacizde bulundu

    MYNET|DIŞ HABERLER Benzin istasyonlarında ve diğer yerlerdeki umumi tuvaletleri kullanan kadınları uyarmak için sosyal medyadan paylaşılan olay Khon Kaen'deki Friendship Highway'de Ratchaphruek Hastanesi yakınlarındaki bir benzin istasyonunda gerçekleşti. 31 yaşındaki ismi Kanha olarak açıklanan saldırgan benzinliğin kadınlar tuvaletindeki bir kabinden diğerine elinde bıçakla tırmandı ve kabinde bulunan kadına saldırdı.

    KOLUNDAN YAKALAYARAK SESSİZ KALMASINI EMRETTİ

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    Saldırgan kurbanının kolundan yakaladı ve onu bıçakla tehdit ederek sessiz kalmasını istedi. Cinsel saldırıdan kurban kıl payı kurtulurken yardım için bağırdı. Mağdur şüpheliden kaçarken kolunda bir yaralanma oldu. Bıçağı kabinde bırakan saldırgan motosikletiyle olay yerinden kaçtı.

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    Kadın, Mueang Khon Kaen Polis Karakolu'na şikayette bulundu ve memurlar olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Saldırgan güvenlik kameralarıyla net bir şekilde tespit edilerek tutuklandı. Kanha'ya yöneltilen hukuki suçlamalar henüz kamuoyuna açıklanmadı.

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    Tayland taciz
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