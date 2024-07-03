Benzin istasyonun tuvaletinde skandal! Tuvalet kabinine tırmandı... Bıçakla tehdit edip cinsel tacizde bulundu

MYNET|DIŞ HABERLER Benzin istasyonlarında ve diğer yerlerdeki umumi tuvaletleri kullanan kadınları uyarmak için sosyal medyadan paylaşılan olay Khon Kaen'deki Friendship Highway'de Ratchaphruek Hastanesi yakınlarındaki bir benzin istasyonunda gerçekleşti. 31 yaşındaki ismi Kanha olarak açıklanan saldırgan benzinliğin kadınlar tuvaletindeki bir kabinden diğerine elinde bıçakla tırmandı ve kabinde bulunan kadına saldırdı.

KOLUNDAN YAKALAYARAK SESSİZ KALMASINI EMRETTİ

Saldırgan kurbanının kolundan yakaladı ve onu bıçakla tehdit ederek sessiz kalmasını istedi. Cinsel saldırıdan kurban kıl payı kurtulurken yardım için bağırdı. Mağdur şüpheliden kaçarken kolunda bir yaralanma oldu. Bıçağı kabinde bırakan saldırgan motosikletiyle olay yerinden kaçtı.

Kadın, Mueang Khon Kaen Polis Karakolu'na şikayette bulundu ve memurlar olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Saldırgan güvenlik kameralarıyla net bir şekilde tespit edilerek tutuklandı. Kanha'ya yöneltilen hukuki suçlamalar henüz kamuoyuna açıklanmadı.