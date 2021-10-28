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Berdan Mardini hakkında çarpıcı iddia: Yasaklı madde kullanıyor

28.10.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berdan Mardini, eski eşi Fatoş Yelliler ile çekişmeli bir velayet davasıyla gündemden düşmüyordu. Şarkıcı Berdan Mardini’nin çocuğunun annesi Yeliz Erçin, katıldığı bir programda açıklamalarıyla dikkat çekti. Yeliz Erçin, Mardini’nin yasaklı madde kullandığını iddia etti.

Geçtiğimiz yıllarda evlilik dışı çocuk davasıyla gündeme gelen Yeliz Erçin, Söylemez Olmaz canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı Berdan Mardini'den çocuğu olduğunu mahkeme kararıyla ortaya koyan Yeliz Erçin Söylemezsem Olmaz programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Berdan Mardini’n hakkında dava açtığını söyleyen Yeliz Erçin, “Nafaka indirim davası açmış, gerekçe olarak ise yasaklı madde kullandığımı iddia etmiş. Berdan Mardini kendisi yasaklı madde kullanıyor”. dedi.

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ESKİ EŞİ FATOŞ YELLİLER İLE DAVALIK

Berdan Mardini 'yasak aşk' haberleriyle gündem olan eski eşi Fatoş Yelliler'in anneliğini eleştirip, "Çocuklarımın, annelerini görüp görmeyeceği beklenen testlere göre belirlenecek" deyince, eski eşi çileden çıktı. Mardini'ye sosyal medyadan cevap veren Yelliler, "Konuşmaya başlarsam devlete karşı yapılan illegal işlerden başlarım." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini Fatoş Yelliler
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