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Berdan Mardini o ceketinin hikayesini anlattı: Çok umut bağlamıştım...

24.09.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü Berdan Mardini, 24 yıl önce çekilen vesikalık fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. O dönem üzerindeki sarı cekete çok umut bağladığını ifade eden Mardini, hikayesini de anlatmayı ihmal etmedi.

Berdan Mardini o ceketinin hikayesini anlattı: Çok umut bağlamıştım...

2010 yılında evlendiği Fatoş Mardini ile geçtiğimiz aylarda boşanan Berdan Mardini, ayrılık sonrası sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu. Ünlü türkücü, önceki gün de 1997'de çekilen vesikalık fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Nostaljik bir paylaşımda bulunan Mardini, o dönem severek giydiği sarı ceketinin hikayesini de anlattı.

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42 yaşındaki şarkıcı, "Sene 1997... Üstümdeki ceketi çok severek, sahneden kazandığım parayla almıştım ve ona çok umut bağlamıştım. Çünkü onunla sahneye çıkacaktım ve o ceketle resim çektirip, parıltılı ışıklı sahnelerde 'Ben de varım' diyecektim. Sonra bütün bunlar gerçekleşti... Sahneler, ortamlar, ışıklar, dostlar, yalanlar dolanlar ve her şey bu sarı ceketin şahiti olduklarıydı sadece ama yine de şunu söylemeliyim ki; şu anki dönemden çok çok daha kaliteliydi o dönem, o insanlar... Anlatacak çok şey var ama devamını... Çok sevdiğim biri, hatta 'Kuzen' dediğim arkadaşım Döne'ye bu fotoğrafı bana attığı için teşekkür ederim" ifadelerini not düştü.

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Instagram Berdan Mardini
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