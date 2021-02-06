Beren isminin anlamı nedir? O iki ünlünün de ortak noktası bu isim

Bazı isimler hem kız çocuklarında hem de erkek çocuklarında kullanılabiliyor. Özellikle kimi aileler doğacak çocuklarına isim verirken bu detaya dikkat edebiliyor. Aynı zamanda isimlerin anlamları da detaylı olarak araştırılıyor. Dünyaya gelecek olan çocuklarına Beren ismini koymayı düşünen anne ve baba adayları Beren isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Beren ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

BEREN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hem kız hem erkek isimlerinden olan Beren, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. Türkçe kökenli olan bu ismin ilk anlamı TDK'nın kişi adları sözlüğünde "güçlü ve kuvvetli" olarak geçiyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde bu ismin diğer anlamları ise "akıllı", "tanınmış" ve "kadife kumaş" olarak belirtiliyor.

Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Türkçe kökenli olan bu isim Kur'an'da geçen isimler arasında yer almıyor. Ancak ailelerin çocuklarına bu ismi vermelerinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Ünlü oyuncu Beren Saat de bu isme sahip. Aynı zamanda ünlü manken Ebru Şallı'nın 2004 yılında dünyaya gelen oğlunun ismi de Beren.