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Beren Saat dizileri: Bir yarışmaya katıldı bütün hayatı değişti!

Seray Üstün Seray Üstün 26.02.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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Beren Saat dizileri: Bir yarışmaya katıldı bütün hayatı değişti!

2004 yılında katıldığı Türkiye’nin Yıldızları yarışma programında ikinci olduktan sonra oyunculuk sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Aynı yıl ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Beren Saat “Aşkımızda Ölüm Var” projesinde yer aldı. İlk başrol deneyimini ise Tomris Giritlioğlu’nun hazırladığı Aşka Sürgün dizisinde yaşadı. Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter Ziyagil karakteriyle bir döneme damga vurdu. Televizyondan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncunun kariyerini sizler için araştırdık.

Beren Saat 26 Şubat 1984 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde o zamanki erkek arkadaşı Efe’nin desteklemesiyle Türkiye’nin Yıldızları yarışmasına katıldı. Programda ikinci olmasından sonra Tomris Giritlioğlu’nun dikkatini çeken Saat’in sanat serüveni büyük bir hızla başladı. 2014 senesinde ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile evlenen Beren Saat’in sinema filmleri ve dizileri yıllar içerisinde büyük ses getirmeyi başardı.

TÜM BEREN SAAT DİZİLERİ

AŞKIMIZDA ÖLÜM VAR (2004)

AŞKIMIZDA SÜRGÜN VAR

Başrollerini Ece Uslu, Oktay Kaynarca ve Sümer Tilmaç’ın üstlendiği dizide Beren Saat Nermin karakterini canlandırdı.

AŞKA SÜRGÜN (2005-2006)

aşka sürgün

Mardin’de doğup büyüyen sonrasında ise eğitim için yurt dışına giden Hazar Azizoğlu'nun hayatı kardeşinin öldürülmesiyle bir daha asla eski haline dönmemek üzere değişir. Babaannesinden zaman zaman duyduğu ve uzak bir masalmış gibi dinlediği kan davası bir anda onun tek gerçeği oluvermiştir. Uzun yıllar önce Şahvar ailesiyle aralarındaki husumet yüzünden Mardin'den İstanbul'a göçen Azizoğulları tam barış yapılmak üzereyken yeniden bir kurban vermişlerdir. Ancak her iki aile de bu savaşın daha fazla sürmesini istemiyorlardır. Bir anlaşma yapılmasına karar verilir. Töreler gereği Azizoğlu ailesine kan bedeli ödenecektir, bu bedel de Azzam Şahvar'ın kızı Zilan olacaktır. Başrollerini Mahsun Kırmızıgül ile birlikte paylaştıkları dizide Beren Saat, Zilan Şahvar Azizoğlu rolünü üstlendi.

HATIRLA SEVGİLİ (2006-2008)

HATIRLA SEVGİLİ

Dizinin hikayesinde siyasi görüşlerinin farklılıkları sebebiyle araları açılmış iki eski dost olan Rıza ve Şevket'in çocuklarının birbirlerine aşık olmasını ve aşklarının ilgili dönemin siyasi gelişmeleriyle nasıl etkilendiğini anlatılmaktadır. Başrollerini Cansel Elçin ve Okan Yalabık ile paylaşan Beren Saat, Yasemin Ünsal karakteriyle bir dönemi yansıttı.

AŞK-I MEMNU (2008-2010)

AŞK-I MEMNU

Halid Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanarak televizyon ekranına gelen Aşk-ı Memnu dizisi bir döneme damga vurdu. Başrollerini Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı dizi tekrar bölümleriyle dahi reyting listelerinde yer almayı başarıyor.

Annesi Firdevs Yöreoğlu ile hayatı boyunca büyük bir çekişme içerisinde olan Bihter, ünlü iş insanı Adnan Ziyagil ile evlenir. Aralarındaki yaş farkına rağmen ikilinin ilişkileri ilk başlarda güzel ilerler. Ancak Adnan Bey’in manevi yeğeni Behlül ve Bihter’in arasında filizlenen yasak aşk ailenin bütün hayatını bir anda tepetaklak eder.

FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? (2010-2012)

FATMAGÜLÜN SUÇU NE

Ege'nin bir kasabasında, 4 erkek tarafından saldırılıp 3'ü tarafından tecavüze uğrayan genç bir kızı canlandıran Beren Saat, gündemden hiç düşmeden tekrar zirveye oturdu. Başrollerini Türkiye’nin Yıldızları yarışmasından arkadaşı olan Engin Akyürek’le paylaşan Beren Saat, Fatmagül Ilgaz karakterine nefes oldu. Dizi sonraki yıllarda pek çok ülkede yayınlandı.

İNTİKAM (2013-2014)

intikam

Revenge dizisinin uyarlaması olan dizide esasen Derin Çelik, intikam planlarında Yağmur Özden olarak tanıdığımız bir kadını canlandırdı. İlk kez aksiyon sahnelerinin de olduğu, Bihter gibi çok güçlü bir kadını oynadı. 44 bölüm süren dizi ile beraber, toplamda 270'den fazla bölüm ekranda kalmış oldu.

MUHTEŞEM YÜZYIL: KÖSEM (2015-2016)

muhteşem

Beren Saat bir kez daha dönem dizisiyle ekranlara geldi. Bu sefer Osmanlı tarihine damga vuran Kösem Sultan karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl dizisininin devamı niteliğindeki Muhteşem Yüzyıl Kösem projesinde rol alan Beren Saat hayranlarından tam not aldı.

ATİYE (2020-2021)

atiye

Popüler dijital içerik platformu olan Netflix’te yayınlanan orijinal Türk dizisinde Mehmet Günsür ile rol alan Beren Saat ekranlara hızlı bir dönüş yaptı.

Şengül Boytaş'ın "Dünyanın Uyanışı" kitabından esinlenerek ekranlara uyarlanan Atiye dizisinin konusu aslında bir kendini bulma hikayesi de içeriyor. Sürükleyici ve mistik hikayesi ile Atiye, başta Göbeklitepe olmak üzere Anadolu'nun doğal güzellikleri ve kültürel mirasını da dünyaya tanıttı. Atiye dizisi konusu ve oyuncuları ile Türk dizi tarihine spiritüel bir kadın süper kahraman hediye etti.

İstanbul'da ailesi ve erkek arkadaşı Ozan ile mutlu, konforlu bir hayat süren genç ressam Atiye, çocukluğundan beri aynı sembolü resmeder. Arkeolog Erhan ise babasının izinde dünyanın en önemli kazı alanlarından biri olan Göbeklitepe'de kazı çalışmalarını yürütür. Atiye'nin çizmekten kendini alamadığı sembolü Erhan'ın kazı alanında bulması ile olaylar başlar. Ortaya çıkan bu sembol neyi ifade ediyor? Atiye ve Erhan'ı zaman ve mekandan bağımsız olarak bağlayan bu gizem ne? Tesadüflerin altında yatan mistik gerçeklere doğru yol alan Atiye'nin yolculuğu bir son bulacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Atiye dizisi, Beren Saat,
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