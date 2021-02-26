Beren Saat dizileri: Bir yarışmaya katıldı bütün hayatı değişti!

Mardin’de doğup büyüyen sonrasında ise eğitim için yurt dışına giden Hazar Azizoğlu'nun hayatı kardeşinin öldürülmesiyle bir daha asla eski haline dönmemek üzere değişir. Babaannesinden zaman zaman duyduğu ve uzak bir masalmış gibi dinlediği kan davası bir anda onun tek gerçeği oluvermiştir. Uzun yıllar önce Şahvar ailesiyle aralarındaki husumet yüzünden Mardin'den İstanbul'a göçen Azizoğulları tam barış yapılmak üzereyken yeniden bir kurban vermişlerdir. Ancak her iki aile de bu savaşın daha fazla sürmesini istemiyorlardır. Bir anlaşma yapılmasına karar verilir. Töreler gereği Azizoğlu ailesine kan bedeli ödenecektir, bu bedel de Azzam Şahvar'ın kızı Zilan olacaktır. Başrollerini Mahsun Kırmızıgül ile birlikte paylaştıkları dizide Beren Saat, Zilan Şahvar Azizoğlu rolünü üstlendi.

Beren Saat 26 Şubat 1984 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde o zamanki erkek arkadaşı Efe’nin desteklemesiyle Türkiye’nin Yıldızları yarışmasına katıldı. Programda ikinci olmasından sonra Tomris Giritlioğlu’nun dikkatini çeken Saat’in sanat serüveni büyük bir hızla başladı. 2014 senesinde ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile evlenen Beren Saat’in sinema filmleri ve dizileri yıllar içerisinde büyük ses getirmeyi başardı.

HATIRLA SEVGİLİ (2006-2008)

Dizinin hikayesinde siyasi görüşlerinin farklılıkları sebebiyle araları açılmış iki eski dost olan Rıza ve Şevket'in çocuklarının birbirlerine aşık olmasını ve aşklarının ilgili dönemin siyasi gelişmeleriyle nasıl etkilendiğini anlatılmaktadır. Başrollerini Cansel Elçin ve Okan Yalabık ile paylaşan Beren Saat, Yasemin Ünsal karakteriyle bir dönemi yansıttı.

AŞK-I MEMNU (2008-2010)

Halid Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanarak televizyon ekranına gelen Aşk-ı Memnu dizisi bir döneme damga vurdu. Başrollerini Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı dizi tekrar bölümleriyle dahi reyting listelerinde yer almayı başarıyor.

Annesi Firdevs Yöreoğlu ile hayatı boyunca büyük bir çekişme içerisinde olan Bihter, ünlü iş insanı Adnan Ziyagil ile evlenir. Aralarındaki yaş farkına rağmen ikilinin ilişkileri ilk başlarda güzel ilerler. Ancak Adnan Bey’in manevi yeğeni Behlül ve Bihter’in arasında filizlenen yasak aşk ailenin bütün hayatını bir anda tepetaklak eder.

FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? (2010-2012)

Ege'nin bir kasabasında, 4 erkek tarafından saldırılıp 3'ü tarafından tecavüze uğrayan genç bir kızı canlandıran Beren Saat, gündemden hiç düşmeden tekrar zirveye oturdu. Başrollerini Türkiye’nin Yıldızları yarışmasından arkadaşı olan Engin Akyürek’le paylaşan Beren Saat, Fatmagül Ilgaz karakterine nefes oldu. Dizi sonraki yıllarda pek çok ülkede yayınlandı.