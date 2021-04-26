Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Oscar heyecanı

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 93'üncüsü verilen Akademi Ödülleri'nde En İyi Film Ödülü'nü Nomadland kazandı. En İyi Yönetmen Ödülü'nü ise Nomadland filminin yönetmeni Asya kökenli Zhao aldı. Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu.

BEREN İLE KENAN'IN OSCAR HEYECANI

Canlı yayınlanan ödül törenini evlerinde takip eden Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı. Bir dönem evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.



