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Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Oscar heyecanı

26.04.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Eşi Kenan Doğulu ile birlikte 'Oscar' heyecanı yaşayan oyuncu Beren Saat, evlerinde birlikte çekilen yeni fotoğraflarını paylaştı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Oscar heyecanı

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 93'üncüsü verilen Akademi Ödülleri'nde En İyi Film Ödülü'nü Nomadland kazandı. En İyi Yönetmen Ödülü'nü ise Nomadland filminin yönetmeni Asya kökenli Zhao aldı. Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu.

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BEREN İLE KENAN'IN OSCAR HEYECANI

Canlı yayınlanan ödül törenini evlerinde takip eden Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı. Bir dönem evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

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Beren Saat
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